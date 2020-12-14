vitaliian написав:

beee написав: А что именно было очевидным? А что именно было очевидным?

1. что хрущи должны стоить не более 20% от цены нормального жилья , некоторые иллюзионисты пытались подать падение спроса на старый фонд как падение спроса на жильё вообще2. Новых понаехов в Киев с 2020 стало резко меньше. Регионы тоже начали жить. Тут писали сколько чего открылось в Чернигове/Виннице. Начали открываться частные клиники и крупные ТРЦ. Появились даже пробки, как главный признак цивилизации.----интрига в том будет ли в этих городах работа после войны. Киев - эмиссионный центр, деньги печатают здесь, с какой задержкой они попадут в провинцию - сложно сказать. Работа там где деньги, с этим надеюсь никто не спорит.