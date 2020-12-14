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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 26 лип, 2022 16:51
comandante написав: fler написав:
Дополню немного.
Люди, привыкшие себе ни в чем не отказывать, попали в неловкую ситуацию в ЕС. При оформлении первичных документов переселенцев их "попросили" положить привезенные с собой чемоданы/пачки/кирпичи денег на счет. Ок, открыли счет, положили. Когда захотели снять их вежливо попросили предоставить справку о происхождении этих денег. Таким образом многие остались без тех денег. А ведь они приехали не туалеты мыть.. Ожидание vs реальность
а зачем их снимать, если везде можно платить картой со счёта??
заблокировали счета, местный финмониторинг, ИМХО. Geldwäschegesetz, или как его, Хомякоид может поправить. Но я о таком не слышал, ни разу
ЗЫ Шеф с семьей встретил начало войны на Канарах. Возвращаться как-то желания поначалу не возникло, тем более испанцы дали возможность месяц или два бесплатного проживания на Тенерифе с трехразовым питанием. Звонит, помню в марте "мне как-то даже не удобно говорить, но я тут какбэ застрял, море +22, воздух + 22..."
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Додано: Вів 26 лип, 2022 16:55
fler написав:
Це як раз приклади з практики тих людей, які вивозили багато готівки, а зараз вони повернулися, щоб якось відновити втрачене. Бо мити туалети вони не готові, а на інше - не здатні.
Если не секрет, это какой порядок денег, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы?
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slonomag
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Додано: Вів 26 лип, 2022 17:01
beee написав:
к вашему ликованию - таких историй больше не будет. это правда.
я сдал квартиры по штуке баксов. пусть оно остаётся детям. мы своё я так понимаю, отжили (как ни как через пару лет - сорокет)
Про детей - это правильно, а про остальное - такое ощущение, что вы прикрывшись белой простыней медленно ползете на кладбИще.
Не рано?
Я на лет 10 вас старще и как-то еще старым себя не чувствую.
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Додано: Вів 26 лип, 2022 17:06
fler написав:
Це як раз приклади з практики тих людей, які вивозили багато готівки, а зараз вони повернулися, щоб якось відновити втрачене. Бо мити туалети вони не готові, а на інше - не здатні.
Стоп!
А как же эти люди стали обладателями большого количества налички, при таких профессионально деловых качествах?
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UA
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Додано: Вів 26 лип, 2022 17:08
UA написав: trololo написав: UA написав:
Подорожало всё в долларах.
Года через 3-4 встретить нульовый ремонт будет менее реально чем встретить инопланетянина.
делаю приточно вытяжную. тройник вентс 204*60 почти 300 грн. кусочек дешевого пластика дай Бог абы не с вторсырья
. и по всем магазам одна цена. интересно, почему никто не делает совместимые аналоги дешевле. вентс зажрался
Вентс имеет санитарно - гигиенеческие сертификаты на свою продукцию.
Импортные аналоги ещё дороже.
Наладить производство всей номенклатуры изделий это серьезная работа и капиталовложения.
Хотя и Вентс грешит запаковкой китайских изделий в свою упаковку, они единственные имеют производственную базу.
Наша модель экономики не предусматривает развитие производства.
Будем довольствоваться тем что есть.
А вообще есть места где на Вентс дают скидку 10-20%
Что Юра делает в Эпицентре (при его опыте) вообще не пойму
ЛС
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Додано: Вів 26 лип, 2022 17:11
slonomag написав: fler написав:
Це як раз приклади з практики тих людей, які вивозили багато готівки, а зараз вони повернулися, щоб якось відновити втрачене. Бо мити туалети вони не готові, а на інше - не здатні.
Если не секрет, это какой порядок денег, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы?
Мені відомо про десятки тисяч.
UA написав: fler написав:
Люди, привыкшие себе ни в чем не отказывать, попали в неловкую ситуацию в ЕС.
Люди привыкшие себе ни в чём не отказывать сидели в ЕС ровно столько, сколько им выплачивали пособие.
Совпадение?
Вовсе нет. Надо объяснять почему?
UA написав: fler написав:
Це як раз приклади з практики тих людей, які вивозили багато готівки, а зараз вони повернулися, щоб якось відновити втрачене. Бо мити туалети вони не готові, а на інше - не здатні.
Стоп!
А как же эти люди стали обладателями большого количества налички, при таких профессионально деловых качествах?
Дуже просто. Одні - вдало вийшли заміж, інші є "кум, брат, сват"
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