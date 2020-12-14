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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10123101241012510126>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 16:51

  comandante написав:
  fler написав:Дополню немного.
Люди, привыкшие себе ни в чем не отказывать, попали в неловкую ситуацию в ЕС. При оформлении первичных документов переселенцев их "попросили" положить привезенные с собой чемоданы/пачки/кирпичи денег на счет. Ок, открыли счет, положили. Когда захотели снять их вежливо попросили предоставить справку о происхождении этих денег. Таким образом многие остались без тех денег. А ведь они приехали не туалеты мыть.. Ожидание vs реальность

а зачем их снимать, если везде можно платить картой со счёта??

заблокировали счета, местный финмониторинг, ИМХО. Geldwäschegesetz, или как его, Хомякоид может поправить. Но я о таком не слышал, ни разу
ЗЫ Шеф с семьей встретил начало войны на Канарах. Возвращаться как-то желания поначалу не возникло, тем более испанцы дали возможность месяц или два бесплатного проживания на Тенерифе с трехразовым питанием. Звонит, помню в марте "мне как-то даже не удобно говорить, но я тут какбэ застрял, море +22, воздух + 22..." :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 16:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  fler написав:Це як раз приклади з практики тих людей, які вивозили багато готівки, а зараз вони повернулися, щоб якось відновити втрачене. Бо мити туалети вони не готові, а на інше - не здатні.

Если не секрет, это какой порядок денег, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы?
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:01

  beee написав:к вашему ликованию - таких историй больше не будет. это правда.
я сдал квартиры по штуке баксов. пусть оно остаётся детям. мы своё я так понимаю, отжили (как ни как через пару лет - сорокет)


Про детей - это правильно, а про остальное - такое ощущение, что вы прикрывшись белой простыней медленно ползете на кладбИще.
Не рано?
Я на лет 10 вас старще и как-то еще старым себя не чувствую.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:06

  fler написав:Це як раз приклади з практики тих людей, які вивозили багато готівки, а зараз вони повернулися, щоб якось відновити втрачене. Бо мити туалети вони не готові, а на інше - не здатні.

Стоп!
А как же эти люди стали обладателями большого количества налички, при таких профессионально деловых качествах?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:08

  UA написав:
  trololo написав:
  UA написав:Подорожало всё в долларах.
Года через 3-4 встретить нульовый ремонт будет менее реально чем встретить инопланетянина.


делаю приточно вытяжную. тройник вентс 204*60 почти 300 грн. кусочек дешевого пластика дай Бог абы не с вторсырья. и по всем магазам одна цена. интересно, почему никто не делает совместимые аналоги дешевле. вентс зажрался

Вентс имеет санитарно - гигиенеческие сертификаты на свою продукцию.
Импортные аналоги ещё дороже.

Наладить производство всей номенклатуры изделий это серьезная работа и капиталовложения.
Хотя и Вентс грешит запаковкой китайских изделий в свою упаковку, они единственные имеют производственную базу.
Наша модель экономики не предусматривает развитие производства.
Будем довольствоваться тем что есть.
А вообще есть места где на Вентс дают скидку 10-20%
Что Юра делает в Эпицентре (при его опыте) вообще не пойму :mrgreen:


ЛС
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:11

  slonomag написав:
  fler написав:Це як раз приклади з практики тих людей, які вивозили багато готівки, а зараз вони повернулися, щоб якось відновити втрачене. Бо мити туалети вони не готові, а на інше - не здатні.

Если не секрет, это какой порядок денег, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы?


Мені відомо про десятки тисяч.

  UA написав:
  fler написав:Люди, привыкшие себе ни в чем не отказывать, попали в неловкую ситуацию в ЕС.

Люди привыкшие себе ни в чём не отказывать сидели в ЕС ровно столько, сколько им выплачивали пособие.
Совпадение?


Вовсе нет. Надо объяснять почему?

  UA написав:
  fler написав:Це як раз приклади з практики тих людей, які вивозили багато готівки, а зараз вони повернулися, щоб якось відновити втрачене. Бо мити туалети вони не готові, а на інше - не здатні.

Стоп!
А как же эти люди стали обладателями большого количества налички, при таких профессионально деловых качествах?


Дуже просто. Одні - вдало вийшли заміж, інші є "кум, брат, сват" :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:26

  UA написав:
  fler написав:Це як раз приклади з практики тих людей, які вивозили багато готівки, а зараз вони повернулися, щоб якось відновити втрачене. Бо мити туалети вони не готові, а на інше - не здатні.

Стоп!
А как же эти люди стали обладателями большого количества налички, при таких профессионально деловых качествах?


Что вас удивляет.
У нас дважды сидевшие уголовники-рецедевисты становились президентами.
А вы про какие-то милионы.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:04

  vitaliian написав:
  beee написав:А что именно было очевидным?

что хрущи должны стоить не более 20% от цены нормального жилья , некоторые иллюзионисты пытались подать падение спроса на старый фонд как падение спроса на жильё вообще

А оно так и есть, хрущи действительно стоят 20% от цены нормального жилья.
Ваша проблема в том, что Вы не можете объективно оценить нормальность.
Вот, например, в Ирпене вообще нет такого жилья. А то, что там налепили из говна и палок(и рядом фонтан поставили,имеющий эффект как бусы для туземцев) - оно обязано стоить дешевле хруща у метро.
На всякий случай замечу, что я не являюсь владельцем ни одного хруща у метро.
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:12

  Damien написав:На всякий случай замечу, что я не являюсь владельцем ни одного хруща у метро.
сомневаюсь что у вас вообще есть недвижимость) У вас только ненависть к Ирпеню. Для успешных людей, у которых что то есть, ненависть - у границы патологии. А когда нет ничего, сам человек - патология, внутри которой ненависть почти норма. По жизни такую ненависть встречал в ОП киевских застройщиков, для них Ирпень - кость в горле. В 2 раза лучше и при этом в 2 раза дешевле.

(если что монолитная технология с перегородками из газоблока одинаковая что в Киеве, что в Ирпене, но например франт считает что хлеб и масло в Ирпене хуже по качеству)
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 26 лип, 2022 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:20

  fler написав:
  Zebra написав:
  beee написав:Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.
Состоятельные и востребованные возвращаются. Это видно по дорогим ЖК и кот. городку, где снова по 3 авто стоит.

все они всё бросят и рванут в европу мыть туалеты? вы так думаете?
у меня полно небедных знакомых, чьи жёны вернулись и они в кошмарных снах вспоминают беженство


Вернулись потому шо деньги на беженство закончились.


Дополню немного.
Люди, привыкшие себе ни в чем не отказывать, попали в неловкую ситуацию в ЕС. При оформлении первичных документов переселенцев их "попросили" положить привезенные с собой чемоданы/пачки/кирпичи денег на счет. Ок, открыли счет, положили. Когда захотели снять их вежливо попросили предоставить справку о происхождении этих денег. Таким образом многие остались без тех денег. А ведь они приехали не туалеты мыть.. Ожидание vs реальность :?

Это байка из склепа. Никто в ЕС крупную сумму кэша на счет без документов подтверждающих происхождение не примет.
airmax78
 
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