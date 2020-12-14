|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 лип, 2022 18:22
UA написав: fler написав:
Люди, привыкшие себе ни в чем не отказывать, попали в неловкую ситуацию в ЕС.
Люди привыкшие себе ни в чём не отказывать сидели в ЕС ровно столько, сколько им выплачивали пособие.
Совпадение?
Жестко
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40784
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5039 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 26 лип, 2022 18:39
airmax78 написав:
Это байка из склепа. Никто в ЕС крупную сумму кэша на счет без документов подтверждающих происхождение не примет.
Лохи.
Правильные поцаны примут любую сумму денег и без лишних вопросов, а вот отдадут ли?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7041
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1582 раз.
- Подякували: 1860 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 26 лип, 2022 18:40
airmax78 написав:
Это байка из склепа. Никто в ЕС крупную сумму кэша на счет без документов подтверждающих происхождение не примет.
Крупная это сколько ?
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 343
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 лип, 2022 18:52
airmax78 написав:
Жестко
Як там Вєна?
Вже ціни мінус 10% зробили чи ні?
Як ситуація із прєлєстю? Знижки будуть?
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12374
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 3399 раз.
-
- Профіль
-
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22804
|9627921
|
Вів 26 лип, 2022 07:42
rjkz
|
|1105
|4679369
|
|
|3
|3853
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|