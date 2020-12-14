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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10123101241012510126

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:22

  UA написав:
  fler написав:Люди, привыкшие себе ни в чем не отказывать, попали в неловкую ситуацию в ЕС.

Люди привыкшие себе ни в чём не отказывать сидели в ЕС ровно столько, сколько им выплачивали пособие.
Совпадение?

Жестко
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:39

  airmax78 написав:Это байка из склепа. Никто в ЕС крупную сумму кэша на счет без документов подтверждающих происхождение не примет.

Лохи.
Правильные поцаны примут любую сумму денег и без лишних вопросов, а вот отдадут ли?
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:40

  airmax78 написав:Это байка из склепа. Никто в ЕС крупную сумму кэша на счет без документов подтверждающих происхождение не примет.


Крупная это сколько ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:52

  airmax78 написав:Жестко

Як там Вєна?
Вже ціни мінус 10% зробили чи ні?

Як ситуація із прєлєстю? Знижки будуть?
somilitark
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