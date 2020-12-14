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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 лип, 2022 18:22
UA написав: fler написав:
Люди, привыкшие себе ни в чем не отказывать, попали в неловкую ситуацию в ЕС.
Люди привыкшие себе ни в чём не отказывать сидели в ЕС ровно столько, сколько им выплачивали пособие.
Совпадение?
Жестко
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airmax78
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Додано: Вів 26 лип, 2022 18:39
airmax78 написав:
Это байка из склепа. Никто в ЕС крупную сумму кэша на счет без документов подтверждающих происхождение не примет.
Лохи.
Правильные поцаны примут любую сумму денег и без лишних вопросов, а вот отдадут ли?
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UA
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Додано: Вів 26 лип, 2022 18:40
airmax78 написав:
Это байка из склепа. Никто в ЕС крупную сумму кэша на счет без документов подтверждающих происхождение не примет.
Крупная это сколько ?
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fox767676
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Додано: Вів 26 лип, 2022 18:52
airmax78 написав:
Жестко
Як там Вєна?
Вже ціни мінус 10% зробили чи ні?
Як ситуація із прєлєстю? Знижки будуть?
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Додано: Вів 26 лип, 2022 19:05
UA написав: airmax78 написав:
Это байка из склепа. Никто в ЕС крупную сумму кэша на счет без документов подтверждающих происхождение не примет.
Лохи.
Правильные поцаны примут любую сумму денег и без лишних вопросов, а вот отдадут ли?
Какой смысл обсуждать явно высосанную из пальца новость?
Все же здесь на форуме так или иначе связаны с финансами и понимают что к чему.
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Додано: Вів 26 лип, 2022 19:49
fox767676 написав: airmax78 написав:
Это байка из склепа. Никто в ЕС крупную сумму кэша на счет без документов подтверждающих происхождение не примет.
Крупная это сколько ?
10к евро в бундесе, включая суммарно за короткое время, 15к евро разово в Австрии. Это то, что детально изучил. По другим странам не знаю.
Но думаю, что про положили без проблем, а снять не могут - это скорее всего немного не правда
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adeges
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Додано: Вів 26 лип, 2022 20:22
rjkz написав: beee написав:
к вашему ликованию - таких историй больше не будет. это правда.
я сдал квартиры по штуке баксов. пусть оно остаётся детям. мы своё я так понимаю, отжили (как ни как через пару лет - сорокет)
Про детей - это правильно, а про остальное - такое ощущение, что вы прикрывшись белой простыней медленно ползете на кладбИще.
Не рано?
Я на лет 10 вас старще и как-то еще старым себя не чувствую.
Рановато. Переориентируюсь я, пожалуй, на что-то повеселее.
А говорят форум не мотивирует
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Додано: Вів 26 лип, 2022 20:29
adeges написав: fox767676 написав: airmax78 написав:
Это байка из склепа. Никто в ЕС крупную сумму кэша на счет без документов подтверждающих происхождение не примет.
Крупная это сколько ?
10к евро в бундесе, включая суммарно за короткое время, 15к евро разово в Австрии. Это то, что детально изучил. По другим странам не знаю.
Но думаю, что про положили без проблем, а снять не могут - это скорее всего немного не правда
Дополню
В Австрии с разными банками работает по 15к.
в Польше в зависимости от банка 20к\30к в каждой валюте (евро, долл., зл.), а в некоторых банках безлим в злотых - но это только для украинцев в текущих обстоятельствах. Свыше на каждую валюту доки по-любому. То есть при желании можно даже 100к распихать без доков в два банка. Но более серьезные суммы (или одна валюта и больше лимита в один только банк) никто без доков не примет и эти сказки из разряда кто-то где-то что-то слышал.
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kbadoo
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Додано: Вів 26 лип, 2022 20:33
Забавно, кстати, полистать ветки в лок-даун.
Я как вспомню, предрекали конец света. Я тогда квартиру даже не покупал долгое время.
Приколисты))
Родственница на днях родила в Польше с ковидом. Брать на роды не хотели, а консультировал мой врач из Киева. блд, у них там до сих пор на последнем сроке лезут на допотопные кровати на осмотр гинеколога. пока родила, чуть к бабушке не отправилась
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Додано: Вів 26 лип, 2022 20:38
fox767676 написав: airmax78 написав:
Это байка из склепа. Никто в ЕС крупную сумму кэша на счет без документов подтверждающих происхождение не примет.
Крупная это сколько ?
Больше 15-20куе - уже нужны документы.
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airmax78
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