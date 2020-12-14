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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10123101241012510126

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:22

  UA написав:
  fler написав:Люди, привыкшие себе ни в чем не отказывать, попали в неловкую ситуацию в ЕС.

Люди привыкшие себе ни в чём не отказывать сидели в ЕС ровно столько, сколько им выплачивали пособие.
Совпадение?

Жестко
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:39

  airmax78 написав:Это байка из склепа. Никто в ЕС крупную сумму кэша на счет без документов подтверждающих происхождение не примет.

Лохи.
Правильные поцаны примут любую сумму денег и без лишних вопросов, а вот отдадут ли?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:40

  airmax78 написав:Это байка из склепа. Никто в ЕС крупную сумму кэша на счет без документов подтверждающих происхождение не примет.


Крупная это сколько ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:52

  airmax78 написав:Жестко

Як там Вєна?
Вже ціни мінус 10% зробили чи ні?

Як ситуація із прєлєстю? Знижки будуть?
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:05

  UA написав:
  airmax78 написав:Это байка из склепа. Никто в ЕС крупную сумму кэша на счет без документов подтверждающих происхождение не примет.

Лохи.
Правильные поцаны примут любую сумму денег и без лишних вопросов, а вот отдадут ли?

Какой смысл обсуждать явно высосанную из пальца новость?
Все же здесь на форуме так или иначе связаны с финансами и понимают что к чему.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:49

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Это байка из склепа. Никто в ЕС крупную сумму кэша на счет без документов подтверждающих происхождение не примет.


Крупная это сколько ?


10к евро в бундесе, включая суммарно за короткое время, 15к евро разово в Австрии. Это то, что детально изучил. По другим странам не знаю.

Но думаю, что про положили без проблем, а снять не могут - это скорее всего немного не правда
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:22

  rjkz написав:
  beee написав:к вашему ликованию - таких историй больше не будет. это правда.
я сдал квартиры по штуке баксов. пусть оно остаётся детям. мы своё я так понимаю, отжили (как ни как через пару лет - сорокет)


Про детей - это правильно, а про остальное - такое ощущение, что вы прикрывшись белой простыней медленно ползете на кладбИще.
Не рано?
Я на лет 10 вас старще и как-то еще старым себя не чувствую.

Рановато. Переориентируюсь я, пожалуй, на что-то повеселее.
А говорят форум не мотивирует
beee
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:29

  adeges написав:
  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Это байка из склепа. Никто в ЕС крупную сумму кэша на счет без документов подтверждающих происхождение не примет.


Крупная это сколько ?


10к евро в бундесе, включая суммарно за короткое время, 15к евро разово в Австрии. Это то, что детально изучил. По другим странам не знаю.

Но думаю, что про положили без проблем, а снять не могут - это скорее всего немного не правда


Дополню
В Австрии с разными банками работает по 15к.
в Польше в зависимости от банка 20к\30к в каждой валюте (евро, долл., зл.), а в некоторых банках безлим в злотых - но это только для украинцев в текущих обстоятельствах. Свыше на каждую валюту доки по-любому. То есть при желании можно даже 100к распихать без доков в два банка. Но более серьезные суммы (или одна валюта и больше лимита в один только банк) никто без доков не примет и эти сказки из разряда кто-то где-то что-то слышал.
kbadoo
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Забавно, кстати, полистать ветки в лок-даун.
Я как вспомню, предрекали конец света. Я тогда квартиру даже не покупал долгое время.
Приколисты))

Родственница на днях родила в Польше с ковидом. Брать на роды не хотели, а консультировал мой врач из Киева. блд, у них там до сих пор на последнем сроке лезут на допотопные кровати на осмотр гинеколога. пока родила, чуть к бабушке не отправилась
beee
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:38

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Это байка из склепа. Никто в ЕС крупную сумму кэша на счет без документов подтверждающих происхождение не примет.


Крупная это сколько ?

Больше 15-20куе - уже нужны документы.
airmax78
 
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