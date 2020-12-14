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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 лип, 2022 20:48
vitaliian написав: Damien написав:
На всякий случай замечу, что я не являюсь владельцем ни одного хруща у метро.
сомневаюсь что у вас вообще есть недвижимость) У вас только ненависть к Ирпеню. Для успешных людей, у которых что то есть, ненависть - у границы патологии. А когда нет ничего, сам человек - патология, внутри которой ненависть почти норма.
Конечно же нет у меня недвижимости, уважаемый(-ая) мальчик/девочка. Я вообще в коробке из под холодильника живу.
Коплю на хрущ.
В Ирпене.
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Damien
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Додано: Вів 26 лип, 2022 20:50
airmax78 написав: fox767676 написав: airmax78 написав:
Это байка из склепа. Никто в ЕС крупную сумму кэша на счет без документов подтверждающих происхождение не примет.
Крупная это сколько ?
Больше 15-20куе - уже нужны документы.
А вариант 10 банков * 10к или 5 банков по 10к муж/жена (2 счета)? Или такое сразу отслеживается и тоже начинаются вопросы?
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Додано: Вів 26 лип, 2022 20:55
airmax78 написав:
Это байка из склепа. Никто в ЕС крупную сумму кэша на счет без документов подтверждающих происхождение не примет.
Крупная это сколько ?[/quote]
Больше 15-20куе - уже нужны документы.[/quote]
А вариант 10 банков * 10к или 5 банков по 10к муж/жена (2 счета)? Или такое сразу отслеживается и тоже начинаются вопросы?[/quote]
Є мінімальна сума, яка не потребує пояснення джерел. Наприклад 7500є, але приймають і більше. Ходять і кладуть шодня свою умовну десятку, набігає велика сума, уявімо парусот тисяч. Але потрібно розуміти, що за цю велику суму можуть і спитати, коли ви вирішите її потратити або зняти. А можуть і не спитати, але краще бути готовому.
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gonchik74
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Додано: Вів 26 лип, 2022 20:59
gonchik74 написав:
Є мінімальна сума, яка не потребує пояснення джерел. Наприклад 7500є, але приймають і більше. Ходять і кладуть шодня свою умовну десятку, набігає велика сума, уявімо парусот тисяч. Але потрібно розуміти, що за цю велику суму можуть і спитати, коли ви вирішите її потратити або зняти. А можуть і не спитати, але краще бути готовому.
Парусот тисяч у меня нет
Не ну вот как Вы говорите условные 7500є в 1 банке, тоесть имея в 5 банках по 7500 вопросов не должно быть вообще никаких от слова "совсем" по идее? Ну пока ты не покупаешь дом или еще чето такое, а просто в местном атб скупляешься.
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Додано: Вів 26 лип, 2022 21:22
sequence написав: somilitark написав:
..
А метраж і ціна?
метраж там под 100, полная цена, если не изменяет память 120.
Эта покупка была первым "черным лебедем" войны, шторы Аирмакса - вторым
Сержик очевидно решил, что напуганные войсками параши у границы, сбросили цены.
Покупай, когда на улицах льется кровь.
Оказалось, что это не просто войска на границе.
Его продаваны, наверное, не просыхают.Продать за 1,5 месяца до начала войны - это надо уметь.
Сейчас высказывание Рокфеллера пытаются продвигать как руководство к действию.
Так вот им надо руководствоваться, когда понятно что кровь еще льется, но ППЦ уже позади. Я пока не могу сказать, что все плохое позади.
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