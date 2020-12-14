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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10124101251012610127

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  gonchik74 написав:Є мінімальна сума, яка не потребує пояснення джерел. Наприклад 7500є, але приймають і більше. Ходять і кладуть шодня свою умовну десятку, набігає велика сума, уявімо парусот тисяч. Але потрібно розуміти, що за цю велику суму можуть і спитати, коли ви вирішите її потратити або зняти. А можуть і не спитати, але краще бути готовому.

Парусот тисяч у меня нет :) Не ну вот как Вы говорите условные 7500є в 1 банке, тоесть имея в 5 банках по 7500 вопросов не должно быть вообще никаких от слова "совсем" по идее? Ну пока ты не покупаешь дом или еще чето такое, а просто в местном атб скупляешься.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 21:22

  sequence написав:
  somilitark написав:..
А метраж і ціна?

метраж там под 100, полная цена, если не изменяет память 120.
Эта покупка была первым "черным лебедем" войны, шторы Аирмакса - вторым


Сержик очевидно решил, что напуганные войсками параши у границы, сбросили цены.
Покупай, когда на улицах льется кровь.
Оказалось, что это не просто войска на границе.
Его продаваны, наверное, не просыхают.Продать за 1,5 месяца до начала войны - это надо уметь.
Сейчас высказывание Рокфеллера пытаются продвигать как руководство к действию.
Так вот им надо руководствоваться, когда понятно что кровь еще льется, но ППЦ уже позади. Я пока не могу сказать, что все плохое позади.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 22:46

  rjkz написав:Сейчас высказывание Рокфеллера пытаются продвигать как руководство к действию.
Так вот им надо руководствоваться, когда понятно что кровь еще льется, но ППЦ уже позади. Я пока не могу сказать, что все плохое позади.

Ходят упорные слухи, что в Харькове есть желающие купить. Сделки идут по 1/3 и ниже от довоенной цены. Оптимистов и авантюристов хватает.
alex_dvornichenko
 
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