Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
gonchik74 написав:Є мінімальна сума, яка не потребує пояснення джерел. Наприклад 7500є, але приймають і більше. Ходять і кладуть шодня свою умовну десятку, набігає велика сума, уявімо парусот тисяч. Але потрібно розуміти, що за цю велику суму можуть і спитати, коли ви вирішите її потратити або зняти. А можуть і не спитати, але краще бути готовому.
Парусот тисяч у меня нет Не ну вот как Вы говорите условные 7500є в 1 банке, тоесть имея в 5 банках по 7500 вопросов не должно быть вообще никаких от слова "совсем" по идее? Ну пока ты не покупаешь дом или еще чето такое, а просто в местном атб скупляешься.
метраж там под 100, полная цена, если не изменяет память 120. Эта покупка была первым "черным лебедем" войны, шторы Аирмакса - вторым
Сержик очевидно решил, что напуганные войсками параши у границы, сбросили цены. Покупай, когда на улицах льется кровь. Оказалось, что это не просто войска на границе. Его продаваны, наверное, не просыхают.Продать за 1,5 месяца до начала войны - это надо уметь. Сейчас высказывание Рокфеллера пытаются продвигать как руководство к действию. Так вот им надо руководствоваться, когда понятно что кровь еще льется, но ППЦ уже позади. Я пока не могу сказать, что все плохое позади.
rjkz написав:Сейчас высказывание Рокфеллера пытаются продвигать как руководство к действию. Так вот им надо руководствоваться, когда понятно что кровь еще льется, но ППЦ уже позади. Я пока не могу сказать, что все плохое позади.
Ходят упорные слухи, что в Харькове есть желающие купить. Сделки идут по 1/3 и ниже от довоенной цены. Оптимистов и авантюристов хватает.