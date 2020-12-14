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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  gonchik74 написав:Є мінімальна сума, яка не потребує пояснення джерел. Наприклад 7500є, але приймають і більше. Ходять і кладуть шодня свою умовну десятку, набігає велика сума, уявімо парусот тисяч. Але потрібно розуміти, що за цю велику суму можуть і спитати, коли ви вирішите її потратити або зняти. А можуть і не спитати, але краще бути готовому.

Парусот тисяч у меня нет :) Не ну вот как Вы говорите условные 7500є в 1 банке, тоесть имея в 5 банках по 7500 вопросов не должно быть вообще никаких от слова "совсем" по идее? Ну пока ты не покупаешь дом или еще чето такое, а просто в местном атб скупляешься.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 21:22

  sequence написав:
  somilitark написав:..
А метраж і ціна?

метраж там под 100, полная цена, если не изменяет память 120.
Эта покупка была первым "черным лебедем" войны, шторы Аирмакса - вторым


Сержик очевидно решил, что напуганные войсками параши у границы, сбросили цены.
Покупай, когда на улицах льется кровь.
Оказалось, что это не просто войска на границе.
Его продаваны, наверное, не просыхают.Продать за 1,5 месяца до начала войны - это надо уметь.
Сейчас высказывание Рокфеллера пытаются продвигать как руководство к действию.
Так вот им надо руководствоваться, когда понятно что кровь еще льется, но ППЦ уже позади. Я пока не могу сказать, что все плохое позади.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 22:46

  rjkz написав:Сейчас высказывание Рокфеллера пытаются продвигать как руководство к действию.
Так вот им надо руководствоваться, когда понятно что кровь еще льется, но ППЦ уже позади. Я пока не могу сказать, что все плохое позади.

Ходят упорные слухи, что в Харькове есть желающие купить. Сделки идут по 1/3 и ниже от довоенной цены. Оптимистов и авантюристов хватает.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 04:29

  Хомякоид написав:
  striped написав:Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.


https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/term ... P76RZ.html

Вот такая же квартира как у Сержа за 65.
Даже паркетные полы.

Юра теплотехник за такое отвалил больше 120 тыс.

Это ж возле того "чуда" от КГС на территории/на против кладбища? Как-то странно ещё назывался. Пчёлка или ещё как... Гиблое место. плохое.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:08

  gonchik74 написав:Є мінімальна сума, яка не потребує пояснення джерел. Наприклад 7500є, але приймають і більше. Ходять і кладуть шодня свою умовну десятку, набігає велика сума, уявімо парусот тисяч. Але потрібно розуміти, що за цю велику суму можуть і спитати, коли ви вирішите її потратити або зняти. А можуть і не спитати, але краще бути готовому.

припущення і практика - різні речі
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:11

  slonomag написав:Парусот тисяч у меня нет :) Не ну вот как Вы говорите условные 7500є в 1 банке, тоесть имея в 5 банках по 7500 вопросов не должно быть вообще никаких от слова "совсем" по идее? Ну пока ты не покупаешь дом или еще чето такое, а просто в местном атб скупляешься.

відкрийте рахунок хоча б в одному банку, в якому вас мозок виїдять ще до заходу грошей, тим більше в кеші
зараз є певна толерантість до українців, але вона також має межу
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:Сейчас высказывание Рокфеллера пытаются продвигать как руководство к действию.
Так вот им надо руководствоваться, когда понятно что кровь еще льется, но ППЦ уже позади. Я пока не могу сказать, что все плохое позади.

Окрім вибору окна для інвестування, є ще й психологія. Наприклад людина, яка невдало інвестувала у котлован - навряд чи буде продовжувати. Чи людина, нерухомість якої опинилась під обстрілами, та стоїть пуста, вже підсвідомо не буде її розглядати як надійний та перспективний актив.
Може можна вибрати момент, та купити дешево, питання тільки навіщо?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:16

  adeges написав:
  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Это байка из склепа. Никто в ЕС крупную сумму кэша на счет без документов подтверждающих происхождение не примет.


Крупная это сколько ?


10к евро в бундесе, включая суммарно за короткое время, 15к евро разово в Австрии. Это то, что детально изучил. По другим странам не знаю.

Но думаю, что про положили без проблем, а снять не могут - это скорее всего немного не правда

якщо внесення через банкомат, то так може й статись: гроші на рахунку, але вже недоступні
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Забудьте все что вы раньше знали о концептуальных новостроях.
никонов нервно жрет свой овноблок:
https://tech.liga.net/other/novosti/pri ... 20-km-foto
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:44

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Сейчас высказывание Рокфеллера пытаются продвигать как руководство к действию.
Так вот им надо руководствоваться, когда понятно что кровь еще льется, но ППЦ уже позади. Я пока не могу сказать, что все плохое позади.

Окрім вибору окна для інвестування, є ще й психологія. Наприклад людина, яка невдало інвестувала у котлован - навряд чи буде продовжувати. Чи людина, нерухомість якої опинилась під обстрілами, та стоїть пуста, вже підсвідомо не буде її розглядати як надійний та перспективний актив.
Може можна вибрати момент, та купити дешево, питання тільки навіщо?

Это социодинамика.
Сержик который не верил в дорожай, в него уверовал.
И воспользовался окном возможностей.
Даже всё пропало Франт отписался о покупке двух хрущей перед войной.
Вопрос не в том купил ли Франт. Главное что он решил не быть Лохом и тоже что то купить. Пускай даже и виртуально.

Сержик если бы послушал советы которые ему тут нескорые давали и купил в 2017 году 3к в кирпичном хруше на своем любимом Сырце за 50 куе, сейчас бы был состоятельным человеком.
Сержик сумел за 5-6 лет наскирдовать ещё 50 куе параллельно отстегивая лендлорду по 400 у.е в месяц.
Если бы купил хрущь, весь свой денежный поток направил на покупку ещё 2-3 однушек которые временно можно было посдавать в аренду.
Пройдет совсем немного времени и Сержик выставит свою прелесть с правильными комнатами на продажу, т.к. дети выросли и им нужно жить отдельно, а период высоких доходов у Сержика закончится (если уже не закончился в связи с войной).
Востаннє редагувалось UA в Сер 27 лип, 2022 08:46, всього редагувалось 1 раз.
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