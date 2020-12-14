Додано: Сер 27 лип, 2022 08:44

Vlad442 написав: rjkz написав: Сейчас высказывание Рокфеллера пытаются продвигать как руководство к действию.

Так вот им надо руководствоваться, когда понятно что кровь еще льется, но ППЦ уже позади. Я пока не могу сказать, что все плохое позади. Сейчас высказывание Рокфеллера пытаются продвигать как руководство к действию.Так вот им надо руководствоваться, когда понятно что кровь еще льется, но ППЦ уже позади. Я пока не могу сказать, что все плохое позади.

Окрім вибору окна для інвестування, є ще й психологія. Наприклад людина, яка невдало інвестувала у котлован - навряд чи буде продовжувати. Чи людина, нерухомість якої опинилась під обстрілами, та стоїть пуста, вже підсвідомо не буде її розглядати як надійний та перспективний актив.

Може можна вибрати момент, та купити дешево, питання тільки навіщо? Окрім вибору окна для інвестування, є ще й психологія. Наприклад людина, яка невдало інвестувала у котлован - навряд чи буде продовжувати. Чи людина, нерухомість якої опинилась під обстрілами, та стоїть пуста, вже підсвідомо не буде її розглядати як надійний та перспективний актив.Може можна вибрати момент, та купити дешево, питання тільки навіщо?

Это социодинамика.Сержик который не верил в дорожай, в него уверовал.И воспользовался окном возможностей.Даже всё пропало Франт отписался о покупке двух хрущей перед войной.Вопрос не в том купил ли Франт. Главное что он решил не быть Лохом и тоже что то купить. Пускай даже и виртуально.Сержик если бы послушал советы которые ему тут нескорые давали и купил в 2017 году 3к в кирпичном хруше на своем любимом Сырце за 50 куе, сейчас бы был состоятельным человеком.Сержик сумел за 5-6 лет наскирдовать ещё 50 куе параллельно отстегивая лендлорду по 400 у.е в месяц.Если бы купил хрущь, весь свой денежный поток направил на покупку ещё 2-3 однушек которые временно можно было посдавать в аренду.Пройдет совсем немного времени и Сержик выставит свою прелесть с правильными комнатами на продажу, т.к. дети выросли и им нужно жить отдельно, а период высоких доходов у Сержика закончится (если уже не закончился в связи с войной).