|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 лип, 2022 08:45
Нью Кривий Ріг.
Чому лінія, а не коло, чи декілька вкладених? Це дуже незручно з точки зору логістики. Чим будуть займатись люди, які там живуть? Поки у Саудівської Аравії є дурні гроші та дурні королі, доти будуть будувати пам'ятники ресурсам на подобу єгипетських пірамід.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9098
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2105 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 27 лип, 2022 08:47
Vlad442 написав:
Нью Кривий Ріг.
Чому лінія, а не коло, чи декілька вкладених? Це дуже незручно з точки зору логістики. Чим будуть займатись люди, які там живуть? Поки у Саудівської Аравії є дурні гроші та дурні королі, доти будуть будувати пам'ятники ресурсам на подобу єгипетських пірамід.
У принца есть МБА
Для реализации такого проекта объем добываемой нефти нужно увеличить вдвое.
Тсс. Не мешайте.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7042
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1583 раз.
- Подякували: 1865 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 лип, 2022 08:54
UA написав: Vlad442 написав:
Нью Кривий Ріг.
Чому лінія, а не коло, чи декілька вкладених? Це дуже незручно з точки зору логістики. Чим будуть займатись люди, які там живуть? Поки у Саудівської Аравії є дурні гроші та дурні королі, доти будуть будувати пам'ятники ресурсам на подобу єгипетських пірамід.
У принца есть МБА
Для реализации такого проекта объем добываемой нефти нужно увеличить вдвое.
Тсс. Не мешайте.
все эти небоскрёбы в пустынях - чужеродное временное явление.
всё это быстро появилось в неестественных, чудовищных для человека условиях и так же быстро уйдёт.
я это быстро понял в Дубае в +46 W 100%.
удивительно, как таким профи как вы - это неочевидно
-
beee
-
-
- Повідомлень: 706
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 09:02
vitaliian написав:
1. что хрущи должны стоить не более 20% от цены нормального жилья , некоторые иллюзионисты пытались подать падение спроса на старый фонд как падение спроса на жильё вообще
2. Новых понаехов в Киев с 2020 стало резко меньше. Регионы тоже начали жить. Тут писали сколько чего открылось в Чернигове/Виннице. Начали открываться частные клиники и крупные ТРЦ. Появились даже пробки, как главный признак цивилизации.
----
интрига в том будет ли в этих городах работа после войны. Киев - эмиссионный центр, деньги печатают здесь, с какой задержкой они попадут в провинцию - сложно сказать. Работа там где деньги, с этим надеюсь никто не спорит.
Повторюсь - аналитика и прогнозы это вот совсем не Ваше.
Киев - эмиссионный центр, ок. И? Винницким айтишникам это как-то помогает? А одесским хлеборобам? Количество бюджетников сократится или политически или же естественным путем - бюджет должен быть сбалансированным и нам это открыто заявляют и уже через считанные дни начнут и требовать. Потому попытка сделать Киев вершиной пирамиды изобилия - такая себе.
В свою очередь рискну предположить, что война изменила еще один тренд на КРЖН. Раньше условный успешный фермер после удачного сезона покупал кавалирку в Киеве "для дочки, хай буде...", а теперь миграционные потоки показали что можно ехать не только лишь в Киев. И покупатели такого рода возможно уже после этой зимы (которую конечно же кличко пройдет на отлично
) решат избавляться от пассивов ради солярки на следующую посевную.
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1542
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 3068 раз.
- Подякували: 632 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 09:09
UA написав: Vlad442 написав:
Нью Кривий Ріг.
Чому лінія, а не коло, чи декілька вкладених? Це дуже незручно з точки зору логістики. Чим будуть займатись люди, які там живуть? Поки у Саудівської Аравії є дурні гроші та дурні королі, доти будуть будувати пам'ятники ресурсам на подобу єгипетських пірамід.
У принца есть МБА
Для реализации такого проекта объем добываемой нефти нужно увеличить вдвое.
Тсс. Не мешайте.
При цене газа 2300 в ЕС, как только что в валютной ветке написал Виталик, небоскрёб можно и удлинить до 500км
Не знаю только кому надо этот газ по 2.30 за литрокубометр
Лучше топить ЭЭ с СЭС где нибудь в Тунисе или даже Каталонии, там и в январе солнца мама не горюй, да и пеллеты никто не отменял с нормальной очисткой выхлопа
Бюджет войны у рашкованов тоже уже наверно сравнялся с небоскрёбом, и это ещё их легендарный флот не кормит камбалу
Строить то можно многое, но почему то и в Норвегии, и в штатах с красного кирпича и с утеплением минватой маловато строят, больше из сип-панелей да на срок лет 30-40
Новые Тетрисы не скоро у нас появятся и тем более в наших «секторах рядом с Газа»
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2425
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 09:12
striped написав:
решат избавляться от пассивов ради солярки на следующую посевную
Фермер, людина з села, ніколи не продасть дешевше, ніж купував, а не солярку будут дешеві кредити від західних партнерів.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9098
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2105 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 27 лип, 2022 09:15
striped написав: vitaliian написав:
1. что хрущи должны стоить не более 20% от цены нормального жилья , некоторые иллюзионисты пытались подать падение спроса на старый фонд как падение спроса на жильё вообще
2. Новых понаехов в Киев с 2020 стало резко меньше. Регионы тоже начали жить. Тут писали сколько чего открылось в Чернигове/Виннице. Начали открываться частные клиники и крупные ТРЦ. Появились даже пробки, как главный признак цивилизации.
----
интрига в том будет ли в этих городах работа после войны. Киев - эмиссионный центр, деньги печатают здесь, с какой задержкой они попадут в провинцию - сложно сказать. Работа там где деньги, с этим надеюсь никто не спорит.
Повторюсь - аналитика и прогнозы это вот совсем не Ваше.
Киев - эмиссионный центр, ок. И? Винницким айтишникам это как-то помогает? А одесским хлеборобам? Количество бюджетников сократится или политически или же естественным путем - бюджет должен быть сбалансированным и нам это открыто заявляют и уже через считанные дни начнут и требовать. Потому попытка сделать Киев вершиной пирамиды изобилия - такая себе.
В свою очередь рискну предположить, что война изменила еще один тренд на КРЖН. Раньше условный успешный фермер после удачного сезона покупал кавалирку в Киеве "для дочки, хай буде...", а теперь миграционные потоки показали что можно ехать не только лишь в Киев. И покупатели такого рода возможно уже после этой зимы (которую конечно же кличко пройдет на отлично
) решат избавляться от пассивов ради солярки на следующую посевную.
Сомневаюсь, что фермер поедет в Европу. У меня было парочку таких покупателей. Колхозники - люди добрые, но - комок дремучих предубеждений. Я даже финансовые схемы в расчёт не беру, чтобы купить за бугром, когда запрещено всё. Если хотя бы заткнуться о перевозе денег через границу, любой фермер нах пошлёт.
Они в Киеве по пол года выбирают, не общаются месенджерами, а только личные встречи.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 706
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 09:29
beee написав: striped написав: vitaliian написав:
1. что хрущи должны стоить не более 20% от цены нормального жилья , некоторые иллюзионисты пытались подать падение спроса на старый фонд как падение спроса на жильё вообще
2. Новых понаехов в Киев с 2020 стало резко меньше. Регионы тоже начали жить. Тут писали сколько чего открылось в Чернигове/Виннице. Начали открываться частные клиники и крупные ТРЦ. Появились даже пробки, как главный признак цивилизации.
----
интрига в том будет ли в этих городах работа после войны. Киев - эмиссионный центр, деньги печатают здесь, с какой задержкой они попадут в провинцию - сложно сказать. Работа там где деньги, с этим надеюсь никто не спорит.
Повторюсь - аналитика и прогнозы это вот совсем не Ваше.
Киев - эмиссионный центр, ок. И? Винницким айтишникам это как-то помогает? А одесским хлеборобам? Количество бюджетников сократится или политически или же естественным путем - бюджет должен быть сбалансированным и нам это открыто заявляют и уже через считанные дни начнут и требовать. Потому попытка сделать Киев вершиной пирамиды изобилия - такая себе.
В свою очередь рискну предположить, что война изменила еще один тренд на КРЖН. Раньше условный успешный фермер после удачного сезона покупал кавалирку в Киеве "для дочки, хай буде...", а теперь миграционные потоки показали что можно ехать не только лишь в Киев. И покупатели такого рода возможно уже после этой зимы (которую конечно же кличко пройдет на отлично
) решат избавляться от пассивов ради солярки на следующую посевную.
Сомневаюсь, что фермер поедет в Европу. У меня было парочку таких покупателей. Колхозники - люди добрые, но - комок дремучих предубеждений. Я даже финансовые схемы в расчёт не беру, чтобы купить за бугром, когда запрещено всё. Если хотя бы заткнуться о перевозе денег через границу, любой фермер нах пошлёт.
Они в Киеве по пол года выбирают, не общаются месенджерами, а только личные встречи.
То есть, вы считаете, что ЦА прелесци Макса - дремучий колхозник?
Интересный ход.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13559
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7058 раз.
- Подякували: 4098 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Сер 27 лип, 2022 09:33
Son of Sun написав: gonchik74 написав:
Є мінімальна сума, яка не потребує пояснення джерел. Наприклад 7500є, але приймають і більше. Ходять і кладуть шодня свою умовну десятку, набігає велика сума, уявімо парусот тисяч. Але потрібно розуміти, що за цю велику суму можуть і спитати, коли ви вирішите її потратити або зняти. А можуть і не спитати, але краще бути готовому.
припущення і практика - різні речі
Важко зрозуміти, Ви погоджуєтесь чи спростовуєте моє твердження, підкріплене власним досвідом. Спроби занести суму більше 20-ки за раз приречені на невдачу. Навіть за наявності підтверджуючих документів. В них завжди щось знаходять невідповідне) На початку війни ніхто ні на що не зважав. Зараз же закручують гайки все сильніше.
Про банкомати - є банки, у яких немає доступу до кас. Це не припущення, якщо що)))
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 141
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22804
|9679702
|
Вів 26 лип, 2022 07:42
rjkz
|
|1105
|4686713
|
|
|3
|3861
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|