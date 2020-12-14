Додано: Сер 27 лип, 2022 09:09

UA написав: Vlad442 написав: rjkz написав: Забудьте все что вы раньше знали о концептуальных новостроях.

никонов нервно жрет свой овноблок:

https://tech.liga.net/other/novosti/pri ... 20-km-foto Забудьте все что вы раньше знали о концептуальных новостроях.никонов нервно жрет свой овноблок:

Нью Кривий Ріг.

Чому лінія, а не коло, чи декілька вкладених? Це дуже незручно з точки зору логістики. Чим будуть займатись люди, які там живуть? Поки у Саудівської Аравії є дурні гроші та дурні королі, доти будуть будувати пам'ятники ресурсам на подобу єгипетських пірамід. Нью Кривий Ріг.Чому лінія, а не коло, чи декілька вкладених? Це дуже незручно з точки зору логістики. Чим будуть займатись люди, які там живуть? Поки у Саудівської Аравії є дурні гроші та дурні королі, доти будуть будувати пам'ятники ресурсам на подобу єгипетських пірамід.

У принца есть МБА

Для реализации такого проекта объем добываемой нефти нужно увеличить вдвое.

Тсс. Не мешайте. У принца есть МБАДля реализации такого проекта объем добываемой нефти нужно увеличить вдвое.Тсс. Не мешайте.

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