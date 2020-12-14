vitaliian написав:

1. что хрущи должны стоить не более 20% от цены нормального жилья , некоторые иллюзионисты пытались подать падение спроса на старый фонд как падение спроса на жильё вообще2. Новых понаехов в Киев с 2020 стало резко меньше. Регионы тоже начали жить. Тут писали сколько чего открылось в Чернигове/Виннице. Начали открываться частные клиники и крупные ТРЦ. Появились даже пробки, как главный признак цивилизации.----интрига в том будет ли в этих городах работа после войны. Киев - эмиссионный центр, деньги печатают здесь, с какой задержкой они попадут в провинцию - сложно сказать. Работа там где деньги, с этим надеюсь никто не спорит.Повторюсь - аналитика и прогнозы это вот совсем не Ваше.Киев - эмиссионный центр, ок. И? Винницким айтишникам это как-то помогает? А одесским хлеборобам? Количество бюджетников сократится или политически или же естественным путем - бюджет должен быть сбалансированным и нам это открыто заявляют и уже через считанные дни начнут и требовать. Потому попытка сделать Киев вершиной пирамиды изобилия - такая себе.В свою очередь рискну предположить, что война изменила еще один тренд на КРЖН. Раньше условный успешный фермер после удачного сезона покупал кавалирку в Киеве "для дочки, хай буде...", а теперь миграционные потоки показали что можно ехать не только лишь в Киев. И покупатели такого рода возможно уже после этой зимы (которую конечно же кличко пройдет на отлично) решат избавляться от пассивов ради солярки на следующую посевную.