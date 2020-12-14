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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10124101251012610127>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:54

  UA написав:
  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Забудьте все что вы раньше знали о концептуальных новостроях.
никонов нервно жрет свой овноблок:
https://tech.liga.net/other/novosti/pri ... 20-km-foto

Нью Кривий Ріг.
Чому лінія, а не коло, чи декілька вкладених? Це дуже незручно з точки зору логістики. Чим будуть займатись люди, які там живуть? Поки у Саудівської Аравії є дурні гроші та дурні королі, доти будуть будувати пам'ятники ресурсам на подобу єгипетських пірамід.

У принца есть МБА :mrgreen:
Для реализации такого проекта объем добываемой нефти нужно увеличить вдвое.
Тсс. Не мешайте.

все эти небоскрёбы в пустынях - чужеродное временное явление.
всё это быстро появилось в неестественных, чудовищных для человека условиях и так же быстро уйдёт.
я это быстро понял в Дубае в +46 W 100%.
удивительно, как таким профи как вы - это неочевидно
beee
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 09:02

  vitaliian написав:1. что хрущи должны стоить не более 20% от цены нормального жилья , некоторые иллюзионисты пытались подать падение спроса на старый фонд как падение спроса на жильё вообще
2. Новых понаехов в Киев с 2020 стало резко меньше. Регионы тоже начали жить. Тут писали сколько чего открылось в Чернигове/Виннице. Начали открываться частные клиники и крупные ТРЦ. Появились даже пробки, как главный признак цивилизации.

----
интрига в том будет ли в этих городах работа после войны. Киев - эмиссионный центр, деньги печатают здесь, с какой задержкой они попадут в провинцию - сложно сказать. Работа там где деньги, с этим надеюсь никто не спорит.


Повторюсь - аналитика и прогнозы это вот совсем не Ваше.
Киев - эмиссионный центр, ок. И? Винницким айтишникам это как-то помогает? А одесским хлеборобам? Количество бюджетников сократится или политически или же естественным путем - бюджет должен быть сбалансированным и нам это открыто заявляют и уже через считанные дни начнут и требовать. Потому попытка сделать Киев вершиной пирамиды изобилия - такая себе.

В свою очередь рискну предположить, что война изменила еще один тренд на КРЖН. Раньше условный успешный фермер после удачного сезона покупал кавалирку в Киеве "для дочки, хай буде...", а теперь миграционные потоки показали что можно ехать не только лишь в Киев. И покупатели такого рода возможно уже после этой зимы (которую конечно же кличко пройдет на отлично :lol: ) решат избавляться от пассивов ради солярки на следующую посевную.
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 09:09

  UA написав:
  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Забудьте все что вы раньше знали о концептуальных новостроях.
никонов нервно жрет свой овноблок:
https://tech.liga.net/other/novosti/pri ... 20-km-foto

Нью Кривий Ріг.
Чому лінія, а не коло, чи декілька вкладених? Це дуже незручно з точки зору логістики. Чим будуть займатись люди, які там живуть? Поки у Саудівської Аравії є дурні гроші та дурні королі, доти будуть будувати пам'ятники ресурсам на подобу єгипетських пірамід.

У принца есть МБА :mrgreen:
Для реализации такого проекта объем добываемой нефти нужно увеличить вдвое.
Тсс. Не мешайте.

При цене газа 2300 в ЕС, как только что в валютной ветке написал Виталик, небоскрёб можно и удлинить до 500км
Не знаю только кому надо этот газ по 2.30 за литрокубометр
Лучше топить ЭЭ с СЭС где нибудь в Тунисе или даже Каталонии, там и в январе солнца мама не горюй, да и пеллеты никто не отменял с нормальной очисткой выхлопа
Бюджет войны у рашкованов тоже уже наверно сравнялся с небоскрёбом, и это ещё их легендарный флот не кормит камбалу
Строить то можно многое, но почему то и в Норвегии, и в штатах с красного кирпича и с утеплением минватой маловато строят, больше из сип-панелей да на срок лет 30-40
Новые Тетрисы не скоро у нас появятся и тем более в наших «секторах рядом с Газа»
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 09:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  striped написав:решат избавляться от пассивов ради солярки на следующую посевную

Фермер, людина з села, ніколи не продасть дешевше, ніж купував, а не солярку будут дешеві кредити від західних партнерів.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 09:15

  striped написав:
  vitaliian написав:1. что хрущи должны стоить не более 20% от цены нормального жилья , некоторые иллюзионисты пытались подать падение спроса на старый фонд как падение спроса на жильё вообще
2. Новых понаехов в Киев с 2020 стало резко меньше. Регионы тоже начали жить. Тут писали сколько чего открылось в Чернигове/Виннице. Начали открываться частные клиники и крупные ТРЦ. Появились даже пробки, как главный признак цивилизации.

----
интрига в том будет ли в этих городах работа после войны. Киев - эмиссионный центр, деньги печатают здесь, с какой задержкой они попадут в провинцию - сложно сказать. Работа там где деньги, с этим надеюсь никто не спорит.


Повторюсь - аналитика и прогнозы это вот совсем не Ваше.
Киев - эмиссионный центр, ок. И? Винницким айтишникам это как-то помогает? А одесским хлеборобам? Количество бюджетников сократится или политически или же естественным путем - бюджет должен быть сбалансированным и нам это открыто заявляют и уже через считанные дни начнут и требовать. Потому попытка сделать Киев вершиной пирамиды изобилия - такая себе.

В свою очередь рискну предположить, что война изменила еще один тренд на КРЖН. Раньше условный успешный фермер после удачного сезона покупал кавалирку в Киеве "для дочки, хай буде...", а теперь миграционные потоки показали что можно ехать не только лишь в Киев. И покупатели такого рода возможно уже после этой зимы (которую конечно же кличко пройдет на отлично :lol: ) решат избавляться от пассивов ради солярки на следующую посевную.

Сомневаюсь, что фермер поедет в Европу. У меня было парочку таких покупателей. Колхозники - люди добрые, но - комок дремучих предубеждений. Я даже финансовые схемы в расчёт не беру, чтобы купить за бугром, когда запрещено всё. Если хотя бы заткнуться о перевозе денег через границу, любой фермер нах пошлёт.
Они в Киеве по пол года выбирают, не общаются месенджерами, а только личные встречи.
beee
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 09:29

  beee написав:
  striped написав:
  vitaliian написав:1. что хрущи должны стоить не более 20% от цены нормального жилья , некоторые иллюзионисты пытались подать падение спроса на старый фонд как падение спроса на жильё вообще
2. Новых понаехов в Киев с 2020 стало резко меньше. Регионы тоже начали жить. Тут писали сколько чего открылось в Чернигове/Виннице. Начали открываться частные клиники и крупные ТРЦ. Появились даже пробки, как главный признак цивилизации.

----
интрига в том будет ли в этих городах работа после войны. Киев - эмиссионный центр, деньги печатают здесь, с какой задержкой они попадут в провинцию - сложно сказать. Работа там где деньги, с этим надеюсь никто не спорит.


Повторюсь - аналитика и прогнозы это вот совсем не Ваше.
Киев - эмиссионный центр, ок. И? Винницким айтишникам это как-то помогает? А одесским хлеборобам? Количество бюджетников сократится или политически или же естественным путем - бюджет должен быть сбалансированным и нам это открыто заявляют и уже через считанные дни начнут и требовать. Потому попытка сделать Киев вершиной пирамиды изобилия - такая себе.

В свою очередь рискну предположить, что война изменила еще один тренд на КРЖН. Раньше условный успешный фермер после удачного сезона покупал кавалирку в Киеве "для дочки, хай буде...", а теперь миграционные потоки показали что можно ехать не только лишь в Киев. И покупатели такого рода возможно уже после этой зимы (которую конечно же кличко пройдет на отлично :lol: ) решат избавляться от пассивов ради солярки на следующую посевную.

Сомневаюсь, что фермер поедет в Европу. У меня было парочку таких покупателей. Колхозники - люди добрые, но - комок дремучих предубеждений. Я даже финансовые схемы в расчёт не беру, чтобы купить за бугром, когда запрещено всё. Если хотя бы заткнуться о перевозе денег через границу, любой фермер нах пошлёт.
Они в Киеве по пол года выбирают, не общаются месенджерами, а только личные встречи.


То есть, вы считаете, что ЦА прелесци Макса - дремучий колхозник?
Интересный ход.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:25

  beee написав:
  striped написав:
  vitaliian написав:1. что хрущи должны стоить не более 20% от цены нормального жилья , некоторые иллюзионисты пытались подать падение спроса на старый фонд как падение спроса на жильё вообще
2. Новых понаехов в Киев с 2020 стало резко меньше. Регионы тоже начали жить. Тут писали сколько чего открылось в Чернигове/Виннице. Начали открываться частные клиники и крупные ТРЦ. Появились даже пробки, как главный признак цивилизации.

----
интрига в том будет ли в этих городах работа после войны. Киев - эмиссионный центр, деньги печатают здесь, с какой задержкой они попадут в провинцию - сложно сказать. Работа там где деньги, с этим надеюсь никто не спорит.

Повторюсь - аналитика и прогнозы это вот совсем не Ваше.
Киев - эмиссионный центр, ок. И? Винницким айтишникам это как-то помогает? А одесским хлеборобам? Количество бюджетников сократится или политически или же естественным путем - бюджет должен быть сбалансированным и нам это открыто заявляют и уже через считанные дни начнут и требовать. Потому попытка сделать Киев вершиной пирамиды изобилия - такая себе.

В свою очередь рискну предположить, что война изменила еще один тренд на КРЖН. Раньше условный успешный фермер после удачного сезона покупал кавалирку в Киеве "для дочки, хай буде...", а теперь миграционные потоки показали что можно ехать не только лишь в Киев. И покупатели такого рода возможно уже после этой зимы (которую конечно же кличко пройдет на отлично :lol: ) решат избавляться от пассивов ради солярки на следующую посевную.

Сомневаюсь, что фермер поедет в Европу. У меня было парочку таких покупателей. Колхозники - люди добрые, но - комок дремучих предубеждений. Я даже финансовые схемы в расчёт не беру, чтобы купить за бугром, когда запрещено всё. Если хотя бы заткнуться о перевозе денег через границу, любой фермер нах пошлёт.
Они в Киеве по пол года выбирают, не общаются месенджерами, а только личные встречи.


То есть, вы считаете, что ЦА прелесци Макса - дремучий колхозник?
Интересный ход.

Ни в коем случае.
Они покупают квартиры с ремонтами в стиле 2000-х, типа таких, как я в первые разы делал. Самому стыдно
beee
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:31

  UA написав:Это социодинамика.
Сержик который не верил в дорожай, в него уверовал.
И воспользовался окном возможностей.
Даже всё пропало Франт отписался о покупке двух хрущей перед войной.
Вопрос не в том купил ли Франт. Главное что он решил не быть Лохом и тоже что то купить. Пускай даже и виртуально.

Сержик если бы послушал советы которые ему тут нескорые давали и купил в 2017 году 3к в кирпичном хруше на своем любимом Сырце за 50 куе, сейчас бы был состоятельным человеком.
Сержик сумел за 5-6 лет наскирдовать ещё 50 куе параллельно отстегивая лендлорду по 400 у.е в месяц.
Если бы купил хрущь, весь свой денежный поток направил на покупку ещё 2-3 однушек которые временно можно было посдавать в аренду.
Пройдет совсем немного времени и Сержик выставит свою прелесть с правильными комнатами на продажу, т.к. дети выросли и им нужно жить отдельно, а период высоких доходов у Сержика закончится (если уже не закончился в связи с войной).

А можно с хеппиендом? :wink:
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Можно коротко по следующим вопросам:
- сержик купил или нет
-максик продал и выехал или просто выехал не продав
-что с подвалом флаймана в буче


Спасибо за ответы.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:46

1) сержик купил, обсуждение смотрите вчера или в январе
2) макс уехал, квартира не продал
3) флай сам расскажет
4) конговец пропал, возможно воюет (он вроде как был в АТО в 15м?? году)
6) остальные все здесь
sequence
 
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