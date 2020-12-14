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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 лип, 2022 13:11
Унуноктий написав:
Можно коротко по следующим вопросам:
- сержик купил или нет
-максик продал и выехал или просто выехал не продав
-что с подвалом флаймана в буче
Спасибо за ответы.
Унуноктий!!! А Вы где все это время были? Что вообще происходит?
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airmax78
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:33
airmax78 написав: Унуноктий написав:
Можно коротко по следующим вопросам:
- сержик купил или нет
-максик продал и выехал или просто выехал не продав
-что с подвалом флаймана в буче
Спасибо за ответы.
Унуноктий!!! А Вы где все это время были? Что вообще происходит?
та ничего не происходит, живу в крюковщине, работаю в офисе недалеко от квартирв голосеево, медовый и оранж закончил ремонт и сдал... вы то как?
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Унуноктий
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:37
Унуноктий написав: airmax78 написав: Унуноктий написав:
Можно коротко по следующим вопросам:
- сержик купил или нет
-максик продал и выехал или просто выехал не продав
-что с подвалом флаймана в буче
Спасибо за ответы.
Унуноктий!!! А Вы где все это время были? Что вообще происходит?
та ничего не происходит, живу в крюковщине, работаю в офисе недалеко от квартирв голосеево, медовый и оранж закончил ремонт и сдал... вы то как?
А почему так долго не появлялись?
Я в глубоком тылу - в Австрии сижу. Хочу вернуться, но теперь уже нет гарантий свободного перемещения даже с моими документами.
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