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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10124101251012610127

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:11

  Унуноктий написав:Можно коротко по следующим вопросам:
- сержик купил или нет
-максик продал и выехал или просто выехал не продав
-что с подвалом флаймана в буче


Спасибо за ответы.

Унуноктий!!! А Вы где все это время были? Что вообще происходит?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:33

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:Можно коротко по следующим вопросам:
- сержик купил или нет
-максик продал и выехал или просто выехал не продав
-что с подвалом флаймана в буче


Спасибо за ответы.

Унуноктий!!! А Вы где все это время были? Что вообще происходит?

та ничего не происходит, живу в крюковщине, работаю в офисе недалеко от квартирв голосеево, медовый и оранж закончил ремонт и сдал... вы то как?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:37

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:Можно коротко по следующим вопросам:
- сержик купил или нет
-максик продал и выехал или просто выехал не продав
-что с подвалом флаймана в буче


Спасибо за ответы.

Унуноктий!!! А Вы где все это время были? Что вообще происходит?

та ничего не происходит, живу в крюковщине, работаю в офисе недалеко от квартирв голосеево, медовый и оранж закончил ремонт и сдал... вы то как?

А почему так долго не появлялись?
Я в глубоком тылу - в Австрии сижу. Хочу вернуться, но теперь уже нет гарантий свободного перемещения даже с моими документами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 14:25

  Унуноктий написав:.. медовый и оранж закончил ремонт и сдал... вы то как?

там по 200 баксов сейчас можно сдать?
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 14:39

  beee написав:
  UA написав:[
У принца есть МБА :mrgreen:
Для реализации такого проекта объем добываемой нефти нужно увеличить вдвое.
Тсс. Не мешайте.

все эти небоскрёбы в пустынях - чужеродное временное явление.
всё это быстро появилось в неестественных, чудовищных для человека условиях и так же быстро уйдёт.
я это быстро понял в Дубае в +46 W 100%.
удивительно, как таким профи как вы - это неочевидно

хз... не вникал
У нас с принцем Мохаммедом договоренность - он не сдает а аренду однушки в Киеве, а я не строю небоскребы за 1 триллион долларов в аравийской пустыне.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 14:49

  UA написав:хз... не вникал
У нас с принцем Мохаммедом договоренность - он не сдает а аренду однушки в Киеве, а я не строю небоскребы за 1 триллион долларов в аравийской пустыне.

Справедливый договор. Надеюсь он платит какую-то компенсацию за нон-компетишн.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 15:30

  UA написав:
  beee написав:
  UA написав:[
У принца есть МБА :mrgreen:
Для реализации такого проекта объем добываемой нефти нужно увеличить вдвое.
Тсс. Не мешайте.

все эти небоскрёбы в пустынях - чужеродное временное явление.
всё это быстро появилось в неестественных, чудовищных для человека условиях и так же быстро уйдёт.
я это быстро понял в Дубае в +46 W 100%.
удивительно, как таким профи как вы - это неочевидно

хз... не вникал
У нас с принцем Мохаммедом договоренность - он не сдает а аренду однушки в Киеве, а я не строю небоскребы за 1 триллион долларов в аравийской пустыне.

Если папа ему разрешит.
Это ж подумать только, какая головокружительная карьера, стать заместителем своего папы
beee
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  #<1 ... 10124101251012610127
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