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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10126101271012810129>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 08:30

  барабашов написав:Хомякоид
Состыкуйся с Респектом и попробуй пачкой Ойро отхлестать его по толстым лоснящимся мордасам
ЦП , или шо у него там есть ещё, подойдёт?


Ни время. Когда девал загонит самую красивую валюту за 50, куплю у застройщика на ЗУ.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 08:33

  Евгений Н. написав:
  Хомякоид написав:Скучно, я так понимаю недвига у Кийови никому стала не нужна.
Как низко упадем, вот в чем вопрос.

Вообще чем ниже падает гривна, тем ниже падает цена на недвигу в условных енотах.
Увидим 10 тыс. за хрущ ?

При курсi 200 за джорджа вашингтона та з/п 10тис грн(50 вашингтонiв)?


Зарплата в 10 000 уже считаеться хорошей.
200 это будет фиаско.
Сколько тогда пенсия ? 10 дол. ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 08:39

  Хомякоид написав:
  Евгений Н. написав:
  Хомякоид написав:Скучно, я так понимаю недвига у Кийови никому стала не нужна.
Как низко упадем, вот в чем вопрос.

Вообще чем ниже падает гривна, тем ниже падает цена на недвигу в условных енотах.
Увидим 10 тыс. за хрущ ?

При курсi 200 за джорджа вашингтона та з/п 10тис грн(50 вашингтонiв)?


Зарплата в 10 000 уже считаеться хорошей.
200 это будет фиаско.
Сколько тогда пенсия ? 10 дол. ?

10 это вообще жир. Меня с биржи вообще на минималку направили. Еле отмазался.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:06

Залізна теорія цін РН!)))

Але, я так розумію - що, навіть, в такий важкий час можна сміливо заявити, що ціни на ринку нерухомості НІКОЛИ НЕ ВПАДУТЬ в гривні?! :D
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:33

  Успіх написав:Але, я так розумію - що, навіть, в такий важкий час можна сміливо заявити, що ціни на ринку нерухомості НІКОЛИ НЕ ВПАДУТЬ в гривні?! :D

Ваш смарт дешевше 400кг гривень, в життю не впаде, хіба, як лякають білоруси поляки нападуть.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Bolt написав:10 это вообще жир. Меня с биржи вообще на минималку направили. Еле отмазался.

в смысле? куда направили?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:36

  Олежан написав:
  Bolt написав:10 это вообще жир. Меня с биржи вообще на минималку направили. Еле отмазался.

в смысле? куда направили?
завалы разгребать
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:37

  Bolt написав:
  Успіх написав:Але, я так розумію - що, навіть, в такий важкий час можна сміливо заявити, що ціни на ринку нерухомості НІКОЛИ НЕ ВПАДУТЬ в гривні?! :D

Ваш смарт дешевше 400кг гривень, в життю не впаде, хіба, як лякають білоруси поляки нападуть.

в таком случае дешевле Хелма не будет точно
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:48

  Олежан написав:
  Bolt написав:10 это вообще жир. Меня с биржи вообще на минималку направили. Еле отмазался.

в смысле? куда направили?

На работу, завалов во Львове нет, но согласно новому закону там теперь на любую работу и минималку слать могут.
Востаннє редагувалось Bolt в Чет 28 лип, 2022 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:48

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  Bolt написав:
  Успіх написав:Але, я так розумію - що, навіть, в такий важкий час можна сміливо заявити, що ціни на ринку нерухомості НІКОЛИ НЕ ВПАДУТЬ в гривні?! :D

Ваш смарт дешевше 400кг гривень, в життю не впаде, хіба, як лякають білоруси поляки нападуть.

Маленьке уточнення - не 400, а 450)) - в доларах тоді було 16К

Думаю, що в місті Лева - то і в доларах(менше 16К) - не впаде!
Але то ціна була на "повітря над залитим котлованом" :D - а зараз, то вже встановлюють лічильники води/тепла, радіатори... коротше - будинок на фінальній стадії завершення!👍
Успіх
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