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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 лип, 2022 08:30
барабашов написав:Хомякоид
Состыкуйся с Респектом и попробуй пачкой Ойро отхлестать его по толстым лоснящимся мордасам
ЦП , или шо у него там есть ещё, подойдёт?
Ни время. Когда девал загонит самую красивую валюту за 50, куплю у застройщика на ЗУ.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 08:33
Евгений Н. написав: Хомякоид написав:
Скучно, я так понимаю недвига у Кийови никому стала не нужна.
Как низко упадем, вот в чем вопрос.
Вообще чем ниже падает гривна, тем ниже падает цена на недвигу в условных енотах.
Увидим 10 тыс. за хрущ ?
При курсi 200 за джорджа вашингтона та з/п 10тис грн(50 вашингтонiв)?
Зарплата в 10 000 уже считаеться хорошей.
200 это будет фиаско.
Сколько тогда пенсия ? 10 дол. ?
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Додано: Чет 28 лип, 2022 08:39
Хомякоид написав: Евгений Н. написав: Хомякоид написав:
Скучно, я так понимаю недвига у Кийови никому стала не нужна.
Как низко упадем, вот в чем вопрос.
Вообще чем ниже падает гривна, тем ниже падает цена на недвигу в условных енотах.
Увидим 10 тыс. за хрущ ?
При курсi 200 за джорджа вашингтона та з/п 10тис грн(50 вашингтонiв)?
Зарплата в 10 000 уже считаеться хорошей.
200 это будет фиаско.
Сколько тогда пенсия ? 10 дол. ?
10 это вообще жир. Меня с биржи вообще на минималку направили. Еле отмазался.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:06
Але, я так розумію - що, навіть, в такий важкий час можна сміливо заявити, що ціни на ринку нерухомості НІКОЛИ НЕ ВПАДУТЬ в гривні?!
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:33
Успіх написав:
Але, я так розумію - що, навіть, в такий важкий час можна сміливо заявити, що ціни на ринку нерухомості НІКОЛИ НЕ ВПАДУТЬ в гривні?!
Ваш смарт дешевше 400кг гривень, в життю не впаде, хіба, як лякають білоруси поляки нападуть.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:35
Bolt написав:
10 это вообще жир. Меня с биржи вообще на минималку направили. Еле отмазался.
в смысле? куда направили?
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Олежан
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:36
Олежан написав: Bolt написав:
10 это вообще жир. Меня с биржи вообще на минималку направили. Еле отмазался.
в смысле? куда направили?
завалы разгребать
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:37
Bolt написав: Успіх написав:
Але, я так розумію - що, навіть, в такий важкий час можна сміливо заявити, що ціни на ринку нерухомості НІКОЛИ НЕ ВПАДУТЬ в гривні?!
Ваш смарт дешевше 400кг гривень, в життю не впаде, хіба, як лякають білоруси поляки нападуть.
в таком случае дешевле Хелма не будет точно
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:48
Олежан написав: Bolt написав:
10 это вообще жир. Меня с биржи вообще на минималку направили. Еле отмазался.
в смысле? куда направили?
На работу, завалов во Львове нет, но согласно новому закону там теперь на любую работу и минималку слать могут.
Востаннє редагувалось Bolt
в Чет 28 лип, 2022 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:48
Bolt написав: Успіх написав:
Але, я так розумію - що, навіть, в такий важкий час можна сміливо заявити, що ціни на ринку нерухомості НІКОЛИ НЕ ВПАДУТЬ в гривні?!
Ваш смарт дешевше 400кг гривень, в життю не впаде, хіба, як лякають білоруси поляки нападуть.
Маленьке уточнення - не 400, а 450)) - в доларах тоді було 16К
Думаю, що в місті Лева - то і в доларах(менше 16К) - не впаде!
Але то ціна була на "повітря над залитим котлованом"
- а зараз, то вже встановлюють лічильники води/тепла, радіатори... коротше - будинок на фінальній стадії завершення!👍
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