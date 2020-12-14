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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 лип, 2022 08:30
барабашов написав:Хомякоид
Состыкуйся с Респектом и попробуй пачкой Ойро отхлестать его по толстым лоснящимся мордасам
ЦП , или шо у него там есть ещё, подойдёт?
Ни время. Когда девал загонит самую красивую валюту за 50, куплю у застройщика на ЗУ.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:06
Але, я так розумію - що, навіть, в такий важкий час можна сміливо заявити, що ціни на ринку нерухомості НІКОЛИ НЕ ВПАДУТЬ в гривні?!
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:33
Успіх написав:
Але, я так розумію - що, навіть, в такий важкий час можна сміливо заявити, що ціни на ринку нерухомості НІКОЛИ НЕ ВПАДУТЬ в гривні?!
Ваш смарт дешевше 400кг гривень, в життю не впаде, хіба, як лякають білоруси поляки нападуть.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:37
Bolt написав: Успіх написав:
Але, я так розумію - що, навіть, в такий важкий час можна сміливо заявити, що ціни на ринку нерухомості НІКОЛИ НЕ ВПАДУТЬ в гривні?!
Ваш смарт дешевше 400кг гривень, в життю не впаде, хіба, як лякають білоруси поляки нападуть.
в таком случае дешевле Хелма не будет точно
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:48
Bolt написав: Успіх написав:
Але, я так розумію - що, навіть, в такий важкий час можна сміливо заявити, що ціни на ринку нерухомості НІКОЛИ НЕ ВПАДУТЬ в гривні?!
Ваш смарт дешевше 400кг гривень, в життю не впаде, хіба, як лякають білоруси поляки нападуть.
Маленьке уточнення - не 400, а 450)) - в доларах тоді було 16К
Думаю, що в місті Лева - то і в доларах(менше 16К) - не впаде!
Але то ціна була на "повітря над залитим котлованом"
- а зараз, то вже встановлюють лічильники води/тепла, радіатори... коротше - будинок на фінальній стадії завершення!👍
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:51
sequence написав:
1) сержик купил, обсуждение смотрите вчера или в январе
2) макс уехал, квартира не продал
3) флай сам расскажет
4) конговец пропал, возможно воюет (он вроде как был в АТО в 15м?? году)
6) остальные все здесь
7) Успіх - на фронті, а смарт 27м2 - на фінальній стадії завершення!
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Додано: Чет 28 лип, 2022 10:03
Успіх написав: Bolt написав: Успіх написав:
Але, я так розумію - що, навіть, в такий важкий час можна сміливо заявити, що ціни на ринку нерухомості НІКОЛИ НЕ ВПАДУТЬ в гривні?!
Ваш смарт дешевше 400кг гривень, в життю не впаде, хіба, як лякають білоруси поляки нападуть.
Маленьке уточнення - не 400, а 450)) - в доларах тоді було 16К
Думаю, що в місті Лева - то і в доларах(менше 16К) - не впаде!
Але то ціна була на "повітря над залитим котлованом"
- а зараз, то вже встановлюють лічильники води/тепла, радіатори... коротше - будинок на фінальній стадії завершення!👍
Думаю місту Лева нічого не загрожує.
16 буде коштувати завжди.
Що там з орендою на подібний смарт ?
За тис. 8 піде ?
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Хомякоид
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Додано: Чет 28 лип, 2022 10:27
Хомякоид
Там магнитное поле куполом как в тороиде ЦЕРНа, которое отпугивает кинжалы с искандерами и превращает в плазму калибры?
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барабашов
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Додано: Чет 28 лип, 2022 10:27
Хомякоид написав:
..
Що там з орендою на подібний смарт ?
За тис. 8 піде ?
за 8К в Киеве широкий выбор в новостроях нормальных однух. Видал даже "первая сдача"
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Додано: Чет 28 лип, 2022 10:41
Zebra написав: sequence написав: Хомякоид написав:
..
Що там з орендою на подібний смарт ?
За тис. 8 піде ?
за 8К в Киеве широкий выбор в новостроях нормальных однух. Видал даже "первая сдача"
200 баксов первая сдача? КРЖН к успеху шел.
а шо делать? Мариновать? Так не получается - ЖЕК/ОСББ не забывают счета печатать, получите чистый лосс.
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