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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10126101271012810129>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 08:30

  барабашов написав:Хомякоид
Состыкуйся с Респектом и попробуй пачкой Ойро отхлестать его по толстым лоснящимся мордасам
ЦП , или шо у него там есть ещё, подойдёт?


Ни время. Когда девал загонит самую красивую валюту за 50, куплю у застройщика на ЗУ.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:06

Залізна теорія цін РН!)))

Але, я так розумію - що, навіть, в такий важкий час можна сміливо заявити, що ціни на ринку нерухомості НІКОЛИ НЕ ВПАДУТЬ в гривні?! :D
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:33

  Успіх написав:Але, я так розумію - що, навіть, в такий важкий час можна сміливо заявити, що ціни на ринку нерухомості НІКОЛИ НЕ ВПАДУТЬ в гривні?! :D

Ваш смарт дешевше 400кг гривень, в життю не впаде, хіба, як лякають білоруси поляки нападуть.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:37

  Bolt написав:
  Успіх написав:Але, я так розумію - що, навіть, в такий важкий час можна сміливо заявити, що ціни на ринку нерухомості НІКОЛИ НЕ ВПАДУТЬ в гривні?! :D

Ваш смарт дешевше 400кг гривень, в життю не впаде, хіба, як лякають білоруси поляки нападуть.

в таком случае дешевле Хелма не будет точно
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:48

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  Bolt написав:
  Успіх написав:Але, я так розумію - що, навіть, в такий важкий час можна сміливо заявити, що ціни на ринку нерухомості НІКОЛИ НЕ ВПАДУТЬ в гривні?! :D

Ваш смарт дешевше 400кг гривень, в життю не впаде, хіба, як лякають білоруси поляки нападуть.

Маленьке уточнення - не 400, а 450)) - в доларах тоді було 16К

Думаю, що в місті Лева - то і в доларах(менше 16К) - не впаде!
Але то ціна була на "повітря над залитим котлованом" :D - а зараз, то вже встановлюють лічильники води/тепла, радіатори... коротше - будинок на фінальній стадії завершення!👍
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:51

  sequence написав:1) сержик купил, обсуждение смотрите вчера или в январе
2) макс уехал, квартира не продал
3) флай сам расскажет
4) конговец пропал, возможно воюет (он вроде как был в АТО в 15м?? году)
6) остальные все здесь

7) Успіх - на фронті, а смарт 27м2 - на фінальній стадії завершення! :D
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:03

  Успіх написав:
  Bolt написав:
  Успіх написав:Але, я так розумію - що, навіть, в такий важкий час можна сміливо заявити, що ціни на ринку нерухомості НІКОЛИ НЕ ВПАДУТЬ в гривні?! :D

Ваш смарт дешевше 400кг гривень, в життю не впаде, хіба, як лякають білоруси поляки нападуть.

Маленьке уточнення - не 400, а 450)) - в доларах тоді було 16К

Думаю, що в місті Лева - то і в доларах(менше 16К) - не впаде!
Але то ціна була на "повітря над залитим котлованом" :D - а зараз, то вже встановлюють лічильники води/тепла, радіатори... коротше - будинок на фінальній стадії завершення!👍


Думаю місту Лева нічого не загрожує.
16 буде коштувати завжди.
Що там з орендою на подібний смарт ?
За тис. 8 піде ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:27

Хомякоид
Там магнитное поле куполом как в тороиде ЦЕРНа, которое отпугивает кинжалы с искандерами и превращает в плазму калибры?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:27

  Хомякоид написав:..
Що там з орендою на подібний смарт ?
За тис. 8 піде ?

за 8К в Киеве широкий выбор в новостроях нормальных однух. Видал даже "первая сдача"
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:41

  Zebra написав:
  sequence написав:
  Хомякоид написав:..
Що там з орендою на подібний смарт ?
За тис. 8 піде ?

за 8К в Киеве широкий выбор в новостроях нормальных однух. Видал даже "первая сдача"

200 баксов первая сдача? КРЖН к успеху шел.

а шо делать? Мариновать? Так не получается - ЖЕК/ОСББ не забывают счета печатать, получите чистый лосс.
sequence
 
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