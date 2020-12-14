Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 лип, 2022 10:53
Zebra написав: sequence написав: Хомякоид написав:
..
Що там з орендою на подібний смарт ?
За тис. 8 піде ?
за 8К в Киеве широкий выбор в новостроях нормальных однух. Видал даже "первая сдача"
200 баксов первая сдача? КРЖН к успеху шел.
Ну а що поробиш. Якщо трапиться ядерна вiйна, те саме можна казати i про iншi краiни. Але це ж не означае що треба готуватись до землi i все життя чекати "житло" розмiром 2x1м.
Евгений Н.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 10:55
Рынок Львова мёртв. Последний гвоздь это сдача арендаторов в военкоматы
Кстати, можно пример первой сдачи новостроя за 200$. Чисто проф интерес - показывать клиентам как не нужно инвестировать
beee
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Додано: Чет 28 лип, 2022 11:08
airmax78 написав: Унуноктий написав: airmax78 написав:
Унуноктий!!! А Вы где все это время были? Что вообще происходит?
та ничего не происходит, живу в крюковщине, работаю в офисе недалеко от квартирв голосеево, медовый и оранж закончил ремонт и сдал... вы то как?
А почему так долго не появлялись?
Я в глубоком тылу - в Австрии сижу. Хочу вернуться, но теперь уже нет гарантий свободного перемещения даже с моими документами.
я вам давно писал нафига вам вообще квартира в украине....
Унуноктий
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Додано: Чет 28 лип, 2022 11:09
sequence написав: Унуноктий написав:
.. медовый и оранж закончил ремонт и сдал... вы то как?
там по 200 баксов сейчас можно сдать?
да как раз по 8000 грн. дороже нереально
Унуноктий
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Додано: Чет 28 лип, 2022 11:14
Bolt написав: Хомякоид написав:
Зарплата в 10 000 уже считаеться хорошей.
200 это будет фиаско.
Сколько тогда пенсия ? 10 дол. ?
10 это вообще жир.
Меня с биржи вообще на минималку направили
. Еле отмазался.
Для чего становились на биржу?Не думаю, что из-за скрутного фінансового становища
Damien
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Додано: Чет 28 лип, 2022 11:23
beee написав:
Рынок Львова мёртв. Последний гвоздь это сдача арендаторов в военкоматы
Кстати, можно пример первой сдачи новостроя за 200$. Чисто проф интерес - показывать клиентам как не нужно инвестировать
выше Уну ответил. Медовый, Оранж , первые сдачи - 200 баксов.
Такая математика. Если у вас получается лучше - похвастайтесь
sequence
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Додано: Чет 28 лип, 2022 11:27
Хомякоид написав:
Думаю місту Лева нічого не загрожує.
16 буде коштувати завжди.
Що там з орендою на подібний смарт ?
За тис. 8 піде ?
Ще не відомо, так як першу чергу тільки здали +/- 1міс. тому, то ще не поробили там ремонти.
Можливо, вже за місяць-два вилетять перші ластівки на олх - от тоді і побачимо))
Але думаю, що як я казав ще і рік тому - "7К/міс, як з куща!"©
Успіх
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Додано: Чет 28 лип, 2022 11:35
Damien написав: Bolt написав: Хомякоид написав:
Зарплата в 10 000 уже считаеться хорошей.
200 это будет фиаско.
Сколько тогда пенсия ? 10 дол. ?
10 это вообще жир.
Меня с биржи вообще на минималку направили
. Еле отмазался.
Для чего становились на биржу?Не думаю, что из-за скрутного фінансового становища
думаю для стажу
Мизантрóп
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Додано: Чет 28 лип, 2022 11:51
Успіх написав:
Але думаю, що як я казав ще і рік тому - "7К/міс, як з куща!"©
как ни странно, похоже на правду.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... derIndex=4
sequence
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