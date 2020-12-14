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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10126101271012810129

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:53

  Zebra написав:
  sequence написав:
  Хомякоид написав:..
Що там з орендою на подібний смарт ?
За тис. 8 піде ?

за 8К в Киеве широкий выбор в новостроях нормальных однух. Видал даже "первая сдача"

200 баксов первая сдача? КРЖН к успеху шел.


Ну а що поробиш. Якщо трапиться ядерна вiйна, те саме можна казати i про iншi краiни. Але це ж не означае що треба готуватись до землi i все життя чекати "житло" розмiром 2x1м.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Рынок Львова мёртв. Последний гвоздь это сдача арендаторов в военкоматы
Кстати, можно пример первой сдачи новостроя за 200$. Чисто проф интерес - показывать клиентам как не нужно инвестировать
beee
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:08

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Унуноктий!!! А Вы где все это время были? Что вообще происходит?

та ничего не происходит, живу в крюковщине, работаю в офисе недалеко от квартирв голосеево, медовый и оранж закончил ремонт и сдал... вы то как?

А почему так долго не появлялись?
Я в глубоком тылу - в Австрии сижу. Хочу вернуться, но теперь уже нет гарантий свободного перемещения даже с моими документами.

я вам давно писал нафига вам вообще квартира в украине....
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:09

  sequence написав:
  Унуноктий написав:.. медовый и оранж закончил ремонт и сдал... вы то как?

там по 200 баксов сейчас можно сдать?

да как раз по 8000 грн. дороже нереально
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:14

  Bolt написав:
  Хомякоид написав:
Зарплата в 10 000 уже считаеться хорошей.
200 это будет фиаско.
Сколько тогда пенсия ? 10 дол. ?

10 это вообще жир. Меня с биржи вообще на минималку направили. Еле отмазался.

Для чего становились на биржу?Не думаю, что из-за скрутного фінансового становища
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:23

  beee написав:Рынок Львова мёртв. Последний гвоздь это сдача арендаторов в военкоматы
Кстати, можно пример первой сдачи новостроя за 200$. Чисто проф интерес - показывать клиентам как не нужно инвестировать

выше Уну ответил. Медовый, Оранж , первые сдачи - 200 баксов.
Такая математика. Если у вас получается лучше - похвастайтесь
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:27

Все буде добре! Або, навіть, краще!)))

  Хомякоид написав:Думаю місту Лева нічого не загрожує.
16 буде коштувати завжди.
Що там з орендою на подібний смарт ?
За тис. 8 піде ?

Ще не відомо, так як першу чергу тільки здали +/- 1міс. тому, то ще не поробили там ремонти.
Можливо, вже за місяць-два вилетять перші ластівки на олх - от тоді і побачимо))

Але думаю, що як я казав ще і рік тому - "7К/міс, як з куща!"© :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:35

  Damien написав:
  Bolt написав:
  Хомякоид написав:
Зарплата в 10 000 уже считаеться хорошей.
200 это будет фиаско.
Сколько тогда пенсия ? 10 дол. ?

10 это вообще жир. Меня с биржи вообще на минималку направили. Еле отмазался.

Для чего становились на биржу?Не думаю, что из-за скрутного фінансового становища

думаю для стажу
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 11:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Успіх написав:Але думаю, що як я казав ще і рік тому - "7К/міс, як з куща!"©
как ни странно, похоже на правду.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... derIndex=4
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