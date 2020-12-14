Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Рынок Львова мёртв. Последний гвоздь это сдача арендаторов в военкоматы Кстати, можно пример первой сдачи новостроя за 200$. Чисто проф интерес - показывать клиентам как не нужно инвестировать
выше Уну ответил. Медовый, Оранж , первые сдачи - 200 баксов. Такая математика. Если у вас получается лучше - похвастайтесь
А, понятно. Не, я в комфорт, бизнес только покупаю и 2к, 3к. Однушки невыгодно, оказалось
beee написав:.. А, понятно. Не, я в комфорт, бизнес только покупаю и 2к, 3к. Однушки невыгодно, оказалось
ну, ок, разложите, пожалуйста, на пальцах дураку экономику ренты двухи бузинес-класса при курсе 40 и текущих ценах. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prop ... OVEdp.html такая сойдет? за 475 долларов и ценой на 2021 год примерно в 400К? Все как полагается - "перша здача", "дизигнерский рэмонт", блекджек и шлюхи "Також у наявності є аналогічні варіанти." 400К/475 = всего-то 70 лет сдавать, чтобы вернуть вложения без инфляции, амортизации и прочего говна
beee написав:.. А, понятно. Не, я в комфорт, бизнес только покупаю и 2к, 3к. Однушки невыгодно, оказалось
ну, ок, разложите, пожалуйста, на пальцах дураку экономику ренты двухи бузинес-класса при курсе 40 и текущих ценах. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prop ... OVEdp.html такая сойдет? за 475 долларов и ценой на 2021 год примерно в 400К? Все как полагается - "перша здача", "дизигнерский рэмонт", блекджек и шлюхи "Також у наявності є аналогічні варіанти." 400К/475 = всего-то 70 лет сдавать, чтобы вернуть вложения без инфляции, амортизации и прочего говна
Как говорил незабвенный Юра-теплотехник: это начало ядерной зимы на КРЖН. На сколько затянется - хз.