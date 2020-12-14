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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10127101281012910130

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 15:57

  sequence написав:
  beee написав:Рынок Львова мёртв. Последний гвоздь это сдача арендаторов в военкоматы
Кстати, можно пример первой сдачи новостроя за 200$. Чисто проф интерес - показывать клиентам как не нужно инвестировать

выше Уну ответил. Медовый, Оранж , первые сдачи - 200 баксов.
Такая математика. Если у вас получается лучше - похвастайтесь

А, понятно. Не, я в комфорт, бизнес только покупаю и 2к, 3к. Однушки невыгодно, оказалось
beee
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 16:24

  beee написав:..
А, понятно. Не, я в комфорт, бизнес только покупаю и 2к, 3к. Однушки невыгодно, оказалось

ну, ок, разложите, пожалуйста, на пальцах дураку экономику ренты двухи бузинес-класса при курсе 40 и текущих ценах.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prop ... OVEdp.html
такая сойдет? за 475 долларов и ценой на 2021 год примерно в 400К? Все как полагается - "перша здача", "дизигнерский рэмонт", блекджек и шлюхи
"Також у наявності є аналогічні варіанти."
400К/475 = всего-то 70 лет сдавать, чтобы вернуть вложения без инфляции, амортизации и прочего говна
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 16:59

  sequence написав:
  beee написав:..
А, понятно. Не, я в комфорт, бизнес только покупаю и 2к, 3к. Однушки невыгодно, оказалось

ну, ок, разложите, пожалуйста, на пальцах дураку экономику ренты двухи бузинес-класса при курсе 40 и текущих ценах.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prop ... OVEdp.html
такая сойдет? за 475 долларов и ценой на 2021 год примерно в 400К? Все как полагается - "перша здача", "дизигнерский рэмонт", блекджек и шлюхи
"Також у наявності є аналогічні варіанти."
400К/475 = всего-то 70 лет сдавать, чтобы вернуть вложения без инфляции, амортизации и прочего говна

Как говорил незабвенный Юра-теплотехник: это начало ядерной зимы на КРЖН. На сколько затянется - хз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:30

  sequence написав: ну, ок, разложите, пожалуйста, на пальцах дураку экономику ренты двухи бузинес-класса при курсе 40 и текущих ценах.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prop ... OVEdp.html
такая сойдет? за 475 долларов и ценой на 2021 год примерно в 400К? Все как полагается - "перша здача", "дизигнерский рэмонт", блекджек и шлюхи
"Також у наявності є аналогічні варіанти."
400К/475 = всего-то 70 лет сдавать, чтобы вернуть вложения без инфляции, амортизации и прочего говна

ремонт мягко говоря так себе(хавно)
мебель дешманская
двери и плинтуса скрытого монтажа отсутствуют, сплиты присутствуют
су просто сразу под демонтаж
короче учитывая коммуналь в Тетрисе за 10-12к может и сдадут)))
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Как говорил незабвенный Юра-теплотехник: это начало ядерной зимы на КРЖН. На сколько затянется - хз.

как говорил провидец Юра-теплотехник 1я фаза это огненный шторм(ОШ) и только те кто смогут пережить это спрятавшись в складках местности (в основном владельцы недвиги) увидят 2ю фазу: ядерная зима(ЯЗ), а вот её переживут "не только лишь все", причем у арендаторов шансы стремятся к 0....
и тут прав был гуру из БИГ4 заранее уехав в село крутить коровам хвосты)))
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:51

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  sequence написав:
  Успіх написав:Але думаю, що як я казав ще і рік тому - "7К/міс, як з куща!"©
как ни странно, похоже на правду.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... derIndex=4

Ну от!
Якісь шпалери... - ванна, то взагалі, ппц.
В СТАРОМУ фонді!!!

А тут за місяць-два вилетять ластівки в НОВЕНЬКОМУ ЖК!
Де ВСЕ НОВЕНЬКЕ - ПЕРША ЗДАЧА!!!

Тож -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©

І буде 7К/міс, як з куща!©👍 :D

:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 17:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Прохожий написав:, а вот её переживут "не только лишь все", причем у арендаторов шансы стремятся к 0


Можно подробнее? Я снимаю квартиру, стрёмно стало )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 18:09

  Успіх написав:
  sequence написав:
  Успіх написав:Але думаю, що як я казав ще і рік тому - "7К/міс, як з куща!"©
как ни странно, похоже на правду.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... derIndex=4

Ну от!
Якісь шпалери... - ванна, то взагалі, ппц.
В СТАРОМУ фонді!!!

А тут за місяць-два вилетять ластівки в НОВЕНЬКОМУ ЖК!
Де ВСЕ НОВЕНЬКЕ - ПЕРША ЗДАЧА!!!

Тож -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©

І буде 7К/міс, як з куща!©👍 :D

:mrgreen:

Я до войны писал не раз - твоя цена $110(3000грн/мес я говорил). Эта цифра даже с учетом последних событий незыблема, поскольку для Львова есть как отрицательные факторы, так и положительные. Может и сдашь за 7000, но при долларе 63
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 18:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Damien написав:Может и сдашь за 7000, но при долларе 63

Ну так ВЖЕ є в СТРАМУ ФОНДІ за 7К, то що В НОВОБУДОВІ, ЩЕ Й ПЕРША ЗДАЧА НЕ БУДЕ 7 К?
Ну-ну))
Давайте ще почекаємо 2 міс до перших ластівОК? ;)
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