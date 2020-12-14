Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Рынок Львова мёртв. Последний гвоздь это сдача арендаторов в военкоматы Кстати, можно пример первой сдачи новостроя за 200$. Чисто проф интерес - показывать клиентам как не нужно инвестировать
выше Уну ответил. Медовый, Оранж , первые сдачи - 200 баксов. Такая математика. Если у вас получается лучше - похвастайтесь
А, понятно. Не, я в комфорт, бизнес только покупаю и 2к, 3к. Однушки невыгодно, оказалось
beee написав:.. А, понятно. Не, я в комфорт, бизнес только покупаю и 2к, 3к. Однушки невыгодно, оказалось
ну, ок, разложите, пожалуйста, на пальцах дураку экономику ренты двухи бузинес-класса при курсе 40 и текущих ценах. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prop ... OVEdp.html такая сойдет? за 475 долларов и ценой на 2021 год примерно в 400К? Все как полагается - "перша здача", "дизигнерский рэмонт", блекджек и шлюхи "Також у наявності є аналогічні варіанти." 400К/475 = всего-то 70 лет сдавать, чтобы вернуть вложения без инфляции, амортизации и прочего говна
beee написав:.. А, понятно. Не, я в комфорт, бизнес только покупаю и 2к, 3к. Однушки невыгодно, оказалось
ну, ок, разложите, пожалуйста, на пальцах дураку экономику ренты двухи бузинес-класса при курсе 40 и текущих ценах. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prop ... OVEdp.html такая сойдет? за 475 долларов и ценой на 2021 год примерно в 400К? Все как полагается - "перша здача", "дизигнерский рэмонт", блекджек и шлюхи "Також у наявності є аналогічні варіанти." 400К/475 = всего-то 70 лет сдавать, чтобы вернуть вложения без инфляции, амортизации и прочего говна
Как говорил незабвенный Юра-теплотехник: это начало ядерной зимы на КРЖН. На сколько затянется - хз.
sequence написав: ну, ок, разложите, пожалуйста, на пальцах дураку экономику ренты двухи бузинес-класса при курсе 40 и текущих ценах. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prop ... OVEdp.html такая сойдет? за 475 долларов и ценой на 2021 год примерно в 400К? Все как полагается - "перша здача", "дизигнерский рэмонт", блекджек и шлюхи "Також у наявності є аналогічні варіанти." 400К/475 = всего-то 70 лет сдавать, чтобы вернуть вложения без инфляции, амортизации и прочего говна
ремонт мягко говоря так себе(хавно) мебель дешманская двери и плинтуса скрытого монтажа отсутствуют, сплиты присутствуют су просто сразу под демонтаж короче учитывая коммуналь в Тетрисе за 10-12к может и сдадут)))
airmax78 написав:Как говорил незабвенный Юра-теплотехник: это начало ядерной зимы на КРЖН. На сколько затянется - хз.
как говорил провидец Юра-теплотехник 1я фаза это огненный шторм(ОШ) и только те кто смогут пережить это спрятавшись в складках местности (в основном владельцы недвиги) увидят 2ю фазу: ядерная зима(ЯЗ), а вот её переживут "не только лишь все", причем у арендаторов шансы стремятся к 0.... и тут прав был гуру из БИГ4 заранее уехав в село крутить коровам хвосты)))
Я до войны писал не раз - твоя цена $110(3000грн/мес я говорил). Эта цифра даже с учетом последних событий незыблема, поскольку для Львова есть как отрицательные факторы, так и положительные. Может и сдашь за 7000, но при долларе 63