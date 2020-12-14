RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10129101301013110132>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:30

  sequence написав:
  beee написав:..
А, понятно. Не, я в комфорт, бизнес только покупаю и 2к, 3к. Однушки невыгодно, оказалось

ну, ок, разложите, пожалуйста, на пальцах дураку экономику ренты двухи бузинес-класса при курсе 40 и текущих ценах.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prop ... OVEdp.html
такая сойдет? за 475 долларов и ценой на 2021 год примерно в 400К? Все как полагается - "перша здача", "дизигнерский рэмонт", блекджек и шлюхи
"Також у наявності є аналогічні варіанти."
400К/475 = всего-то 70 лет сдавать, чтобы вернуть вложения без инфляции, амортизации и прочего говна

Вы, прежде чем утки постить потрудитесь туда позвонить. И, кстати, аккаунт зарегистрирован месяц назад должен тоже наводить на мысль
А рассказывать здесь всем свои проф наработки - не хочу. На это годы уходят
У меня две 2к квартиры в аренде по 35 тыс. Жк славутич и жк севен.

Зображення
Востаннє редагувалось beee в Чет 28 лип, 2022 19:44, всього редагувалось 1 раз.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 717
З нами з: 26.11.19
Подякував: 58 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:40

  beee написав:У меня две 2к квартиры в аренде по 35 тысяч на год. Жк славутич и жк севен.

Просто волшебство какое-то
Шамана приглашали?
Или приворот колдуньи на богатого арендатора?
UA
 
Повідомлень: 7055
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1586 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  beee написав:У меня две 2к квартиры в аренде по 35 тысяч на год. Жк славутич и жк севен.

Просто волшебство какое-то
Шамана приглашали?
Или приворот колдуньи на богатого арендатора?
У вас аккаунт общественный, что-ли?
Вы по третьему кругу одни и те же вопросы задаёте.
Я просто сдал за 2 недели.
Что не так?
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 717
З нами з: 26.11.19
Подякував: 58 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:47

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:та ничего не происходит, живу в крюковщине, работаю в офисе недалеко от квартирв голосеево, медовый и оранж закончил ремонт и сдал... вы то как?

А почему так долго не появлялись?
Я в глубоком тылу - в Австрии сижу. Хочу вернуться, но теперь уже нет гарантий свободного перемещения даже с моими документами.

я вам давно писал нафига вам вообще квартира в украине....


То есть, не я один пытался Макса образумить еще до войны?
Если-бы не Макса хата, то и войны не было-б.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13561
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7061 раз.
Подякували: 4100 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:47

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Как говорил незабвенный Юра-теплотехник: это начало ядерной зимы на КРЖН. На сколько затянется - хз.

как говорил провидец Юра-теплотехник 1я фаза это огненный шторм(ОШ) и только те кто смогут пережить это спрятавшись в складках местности (в основном владельцы недвиги) увидят 2ю фазу: ядерная зима(ЯЗ), а вот её переживут "не только лишь все", причем у арендаторов шансы стремятся к 0....
и тут прав был гуру из БИГ4 заранее уехав в село крутить коровам хвосты)))


Ударная волна (УВ) - огненный шторм (ОШ) - ядерная зима (ЯЗ) .
vladimir07
 
Повідомлень: 1685
З нами з: 30.01.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:55

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Как говорил незабвенный Юра-теплотехник: это начало ядерной зимы на КРЖН. На сколько затянется - хз.

как говорил провидец Юра-теплотехник 1я фаза это огненный шторм(ОШ) и только те кто смогут пережить это спрятавшись в складках местности (в основном владельцы недвиги) увидят 2ю фазу: ядерная зима(ЯЗ), а вот её переживут "не только лишь все", причем у арендаторов шансы стремятся к 0....
и тут прав был гуру из БИГ4 заранее уехав в село крутить коровам хвосты)))

Да уж, а я уже матчасть забывать начал.

Ядрен батон.
Прохожий (которого я не читаю) уже прошел стадию гнев и вышел на стадию принятия.
airmax78 а вы чего сачкуете?
UA
 
Повідомлень: 7055
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1586 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:56

  vladimir07 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Как говорил незабвенный Юра-теплотехник: это начало ядерной зимы на КРЖН. На сколько затянется - хз.

как говорил провидец Юра-теплотехник 1я фаза это огненный шторм(ОШ) и только те кто смогут пережить это спрятавшись в складках местности (в основном владельцы недвиги) увидят 2ю фазу: ядерная зима(ЯЗ), а вот её переживут "не только лишь все", причем у арендаторов шансы стремятся к 0....
и тут прав был гуру из БИГ4 заранее уехав в село крутить коровам хвосты)))


Ударная волна (УВ) - огненный шторм (ОШ) - ядерная зима (ЯЗ) .

плюсанул)
УВ уже прошла, сейчас мы в фазе ОШ...дали будэ...
Прохожий
 
Повідомлень: 12756
З нами з: 05.06.13
Подякував: 868 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:01

  rjkz написав:То есть, не я один пытался Макса образумить еще до войны?
Если-бы не Макса хата, то и войны не было-б.

До войны слышал мнение что в кремле обеспокоены успехами Украины
Рекордный ВВП, дороги, ДИЯ...и похоже модный ремонт Максима.

В начале 90-х один мудрый человек сказал - когда жизнь в Украине станет лучше чем в россии, они прейдут завоевывать нас.
Пророческие оказались слова.
UA
 
Повідомлень: 7055
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1586 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:03

  beee написав:
UA написав:
  beee написав:У меня две 2к квартиры в аренде по 35 тысяч на год. Жк славутич и жк севен.

Просто волшебство какое-то
Шамана приглашали?
Или приворот колдуньи на богатого арендатора?
У вас аккаунт общественный, что-ли?
Вы по третьему кругу одни и те же вопросы задаёте.
Я просто сдал за 2 недели.
Что не так?

Что-то не так с ценой сдачи.
Вы их (арендаторов) пытали?
UA
 
Повідомлень: 7055
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1586 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:07

  Унуноктий написав:
  sequence написав:
  Унуноктий написав:.. медовый и оранж закончил ремонт и сдал... вы то как?

там по 200 баксов сейчас можно сдать?

да как раз по 8000 грн. дороже нереально

Сколько стоили квартиры?
Сколько ремонт?
Есть ли финансовый смысл сдавать?
UA
 
Повідомлень: 7055
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1586 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10129101301013110132>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2279, 2280, 2281
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22804 9800687
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лип, 2022 07:42
rjkz
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 109, 110, 111
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1105 4687074
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лип, 2022 19:23
flyman
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3865
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (252)
28.07.2022 21:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.