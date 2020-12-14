Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:.. А, понятно. Не, я в комфорт, бизнес только покупаю и 2к, 3к. Однушки невыгодно, оказалось
ну, ок, разложите, пожалуйста, на пальцах дураку экономику ренты двухи бузинес-класса при курсе 40 и текущих ценах. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prop ... OVEdp.html такая сойдет? за 475 долларов и ценой на 2021 год примерно в 400К? Все как полагается - "перша здача", "дизигнерский рэмонт", блекджек и шлюхи "Також у наявності є аналогічні варіанти." 400К/475 = всего-то 70 лет сдавать, чтобы вернуть вложения без инфляции, амортизации и прочего говна
Вы, прежде чем утки постить потрудитесь туда позвонить. И, кстати, аккаунт зарегистрирован месяц назад должен тоже наводить на мысль А рассказывать здесь всем свои проф наработки - не хочу. На это годы уходят У меня две 2к квартиры в аренде по 35 тыс. Жк славутич и жк севен.
Востаннє редагувалось beee в Чет 28 лип, 2022 19:44, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Как говорил незабвенный Юра-теплотехник: это начало ядерной зимы на КРЖН. На сколько затянется - хз.
как говорил провидец Юра-теплотехник 1я фаза это огненный шторм(ОШ) и только те кто смогут пережить это спрятавшись в складках местности (в основном владельцы недвиги) увидят 2ю фазу: ядерная зима(ЯЗ), а вот её переживут "не только лишь все", причем у арендаторов шансы стремятся к 0.... и тут прав был гуру из БИГ4 заранее уехав в село крутить коровам хвосты)))
airmax78 написав:Как говорил незабвенный Юра-теплотехник: это начало ядерной зимы на КРЖН. На сколько затянется - хз.
как говорил провидец Юра-теплотехник 1я фаза это огненный шторм(ОШ) и только те кто смогут пережить это спрятавшись в складках местности (в основном владельцы недвиги) увидят 2ю фазу: ядерная зима(ЯЗ), а вот её переживут "не только лишь все", причем у арендаторов шансы стремятся к 0.... и тут прав был гуру из БИГ4 заранее уехав в село крутить коровам хвосты)))
Да уж, а я уже матчасть забывать начал.
Ядрен батон. Прохожий (которого я не читаю) уже прошел стадию гнев и вышел на стадию принятия. airmax78 а вы чего сачкуете?
airmax78 написав:Как говорил незабвенный Юра-теплотехник: это начало ядерной зимы на КРЖН. На сколько затянется - хз.
как говорил провидец Юра-теплотехник 1я фаза это огненный шторм(ОШ) и только те кто смогут пережить это спрятавшись в складках местности (в основном владельцы недвиги) увидят 2ю фазу: ядерная зима(ЯЗ), а вот её переживут "не только лишь все", причем у арендаторов шансы стремятся к 0.... и тут прав был гуру из БИГ4 заранее уехав в село крутить коровам хвосты)))