Что-то не так с ценой сдачи.
Вы их (арендаторов) пытали?
Вредно смотреть фальшивые аккаунты с тетрисом по 19 тыщ и busov hill по 18.
Меня одолевают сомнения, вообще с Киева тут многие ребята? Признавайтесь.
какие-то сказки тут пишут.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 20:19
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вредно смотреть фальшивые аккаунты с тетрисом по 19 тыщ и busov hill по 18.
Меня одолевают сомнения, вообще с Киева тут многие ребята? Признавайтесь.
какие-то сказки тут пишут.
Додано: Чет 28 лип, 2022 20:24
Я думаю, что решение о нападении на Украину, было принято после чтения пуйлом этой ветки.
Просто под боком у страны, где в туалет ходят на улицу, терпеть плинтуса скрытого монтажа?
Понты Максима довели ситуацию до кульминации.
Есть такая еврейская мудрость:
"Не хвастайся своим богатством, красотой жены и здоровьем детей"
Смысл ее в том, что не надо плодить завистников. Зависть никогда не приводит ни к чему хорощему.
Ну и последней каплей была покупка Сержа.
Пока он жил в хруще с отваливающимися обоями на Сырце, пуйло еще терпел, но когда всем форумом плакали над горестной судьбой Сержа, а он "достает из широких штанин" (С) 120 куе и покупает 3к в ТММ-ском доме...Все! Чайник вскипел и крышку сорвало.
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