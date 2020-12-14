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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10129101301013110132

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Что-то не так с ценой сдачи.
Вы их (арендаторов) пытали?




Вредно смотреть фальшивые аккаунты с тетрисом по 19 тыщ и busov hill по 18.
Меня одолевают сомнения, вообще с Киева тут многие ребята? Признавайтесь.
какие-то сказки тут пишут.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:24

  UA написав:
  rjkz написав:То есть, не я один пытался Макса образумить еще до войны?
Если-бы не Макса хата, то и войны не было-б.

До войны слышал мнение что в кремле обеспокоены успехами Украины
Рекордный ВВП, дороги, ДИЯ...и похоже модный ремонт Максима.

В начале 90-х один мудрый человек сказал - когда жизнь в Украине станет лучше чем в россии, они прейдут завоевывать нас.
Пророческие оказались слова.


Я думаю, что решение о нападении на Украину, было принято после чтения пуйлом этой ветки.
Просто под боком у страны, где в туалет ходят на улицу, терпеть плинтуса скрытого монтажа?
Понты Максима довели ситуацию до кульминации.
Есть такая еврейская мудрость:
"Не хвастайся своим богатством, красотой жены и здоровьем детей"
Смысл ее в том, что не надо плодить завистников. Зависть никогда не приводит ни к чему хорощему.
Ну и последней каплей была покупка Сержа.
Пока он жил в хруще с отваливающимися обоями на Сырце, пуйло еще терпел, но когда всем форумом плакали над горестной судьбой Сержа, а он "достает из широких штанин" (С) 120 куе и покупает 3к в ТММ-ском доме...Все! Чайник вскипел и крышку сорвало.
rjkz
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