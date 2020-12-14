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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 лип, 2022 20:19
Что-то не так с ценой сдачи.
Вы их (арендаторов) пытали?
Вредно смотреть фальшивые аккаунты с тетрисом по 19 тыщ и busov hill по 18.
Меня одолевают сомнения, вообще с Киева тут многие ребята? Признавайтесь.
какие-то сказки тут пишут.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 20:24
UA написав: rjkz написав:
То есть, не я один пытался Макса образумить еще до войны?
Если-бы не Макса хата, то и войны не было-б.
До войны слышал мнение что в кремле обеспокоены успехами Украины
Рекордный ВВП, дороги, ДИЯ...и похоже модный ремонт Максима.
В начале 90-х один мудрый человек сказал - когда жизнь в Украине станет лучше чем в россии, они прейдут завоевывать нас.
Пророческие оказались слова.
Я думаю, что решение о нападении на Украину, было принято после чтения пуйлом этой ветки.
Просто под боком у страны, где в туалет ходят на улицу, терпеть плинтуса скрытого монтажа?
Понты Максима довели ситуацию до кульминации.
Есть такая еврейская мудрость:
"Не хвастайся своим богатством, красотой жены и здоровьем детей"
Смысл ее в том, что не надо плодить завистников. Зависть никогда не приводит ни к чему хорощему.
Ну и последней каплей была покупка Сержа.
Пока он жил в хруще с отваливающимися обоями на Сырце, пуйло еще терпел, но когда всем форумом плакали над горестной судьбой Сержа, а он "достает из широких штанин" (С) 120 куе и покупает 3к в ТММ-ском доме...Все! Чайник вскипел и крышку сорвало.
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rjkz
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:11
rjkz написав: UA написав: rjkz написав:
То есть, не я один пытался Макса образумить еще до войны?
Если-бы не Макса хата, то и войны не было-б.
До войны слышал мнение что в кремле обеспокоены успехами Украины
Рекордный ВВП, дороги, ДИЯ...и похоже модный ремонт Максима.
В начале 90-х один мудрый человек сказал - когда жизнь в Украине станет лучше чем в россии, они прейдут завоевывать нас.
Пророческие оказались слова.
Я думаю, что решение о нападении на Украину, было принято после чтения пуйлом этой ветки.
Просто под боком у страны, где в туалет ходят на улицу, терпеть плинтуса скрытого монтажа?
Понты Максима довели ситуацию до кульминации.
Есть такая еврейская мудрость:
"Не хвастайся своим богатством, красотой жены и здоровьем детей"
Смысл ее в том, что не надо плодить завистников. Зависть никогда не приводит ни к чему хорощему.
Ну и последней каплей была покупка Сержа.
Пока он жил в хруще с отваливающимися обоями на Сырце, пуйло еще терпел, но когда всем форумом плакали над горестной судьбой Сержа, а он "достает из широких штанин" (С) 120 куе и покупает 3к в ТММ-ском доме...Все! Чайник вскипел и крышку сорвало.
Я в январе отправил дизайн-проект своей квартиры в Дом и Интерьер. Написал им, что через месяц можно будет сделать фотосессию. Наверное зря я это сделал.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:54
airmax78 написав: rjkz написав:
Я думаю, что решение о нападении на Украину, было принято после чтения пуйлом этой ветки.
Просто под боком у страны, где в туалет ходят на улицу, терпеть плинтуса скрытого монтажа?
Понты Максима довели ситуацию до кульминации.
Есть такая еврейская мудрость:
"Не хвастайся своим богатством, красотой жены и здоровьем детей"
Смысл ее в том, что не надо плодить завистников. Зависть никогда не приводит ни к чему хорощему.
Ну и последней каплей была покупка Сержа.
Пока он жил в хруще с отваливающимися обоями на Сырце, пуйло еще терпел, но когда всем форумом плакали над горестной судьбой Сержа, а он "достает из широких штанин" (С) 120 куе и покупает 3к в ТММ-ском доме...Все! Чайник вскипел и крышку сорвало.
Я в январе отправил дизайн-проект своей квартиры в Дом и Интерьер. Написал им, что через месяц можно будет сделать фотосессию. Наверное зря я это сделал.
Твою ж дивизию!
В Дом на Лубянке...
Это же надо было так разозлить пуйло. Он прочел ваш опус, посмотрел с грустью на окружающий его в Кремле отстойный дизайн и прослезился.
Похоже, фотосессию вам утвердили и даже выслали спецоператоров вне очереди.
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