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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10130101311013210133>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Что-то не так с ценой сдачи.
Вы их (арендаторов) пытали?




Вредно смотреть фальшивые аккаунты с тетрисом по 19 тыщ и busov hill по 18.
Меня одолевают сомнения, вообще с Киева тут многие ребята? Признавайтесь.
какие-то сказки тут пишут.
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beee
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:24

  UA написав:
  rjkz написав:То есть, не я один пытался Макса образумить еще до войны?
Если-бы не Макса хата, то и войны не было-б.

До войны слышал мнение что в кремле обеспокоены успехами Украины
Рекордный ВВП, дороги, ДИЯ...и похоже модный ремонт Максима.

В начале 90-х один мудрый человек сказал - когда жизнь в Украине станет лучше чем в россии, они прейдут завоевывать нас.
Пророческие оказались слова.


Я думаю, что решение о нападении на Украину, было принято после чтения пуйлом этой ветки.
Просто под боком у страны, где в туалет ходят на улицу, терпеть плинтуса скрытого монтажа?
Понты Максима довели ситуацию до кульминации.
Есть такая еврейская мудрость:
"Не хвастайся своим богатством, красотой жены и здоровьем детей"
Смысл ее в том, что не надо плодить завистников. Зависть никогда не приводит ни к чему хорощему.
Ну и последней каплей была покупка Сержа.
Пока он жил в хруще с отваливающимися обоями на Сырце, пуйло еще терпел, но когда всем форумом плакали над горестной судьбой Сержа, а он "достает из широких штанин" (С) 120 куе и покупает 3к в ТММ-ском доме...Все! Чайник вскипел и крышку сорвало.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:11

  rjkz написав:
  UA написав:
  rjkz написав:То есть, не я один пытался Макса образумить еще до войны?
Если-бы не Макса хата, то и войны не было-б.

До войны слышал мнение что в кремле обеспокоены успехами Украины
Рекордный ВВП, дороги, ДИЯ...и похоже модный ремонт Максима.

В начале 90-х один мудрый человек сказал - когда жизнь в Украине станет лучше чем в россии, они прейдут завоевывать нас.
Пророческие оказались слова.


Я думаю, что решение о нападении на Украину, было принято после чтения пуйлом этой ветки.
Просто под боком у страны, где в туалет ходят на улицу, терпеть плинтуса скрытого монтажа?
Понты Максима довели ситуацию до кульминации.
Есть такая еврейская мудрость:
"Не хвастайся своим богатством, красотой жены и здоровьем детей"
Смысл ее в том, что не надо плодить завистников. Зависть никогда не приводит ни к чему хорощему.
Ну и последней каплей была покупка Сержа.
Пока он жил в хруще с отваливающимися обоями на Сырце, пуйло еще терпел, но когда всем форумом плакали над горестной судьбой Сержа, а он "достает из широких штанин" (С) 120 куе и покупает 3к в ТММ-ском доме...Все! Чайник вскипел и крышку сорвало.

Я в январе отправил дизайн-проект своей квартиры в Дом и Интерьер. Написал им, что через месяц можно будет сделать фотосессию. Наверное зря я это сделал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:54

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Я думаю, что решение о нападении на Украину, было принято после чтения пуйлом этой ветки.
Просто под боком у страны, где в туалет ходят на улицу, терпеть плинтуса скрытого монтажа?
Понты Максима довели ситуацию до кульминации.
Есть такая еврейская мудрость:
"Не хвастайся своим богатством, красотой жены и здоровьем детей"
Смысл ее в том, что не надо плодить завистников. Зависть никогда не приводит ни к чему хорощему.
Ну и последней каплей была покупка Сержа.
Пока он жил в хруще с отваливающимися обоями на Сырце, пуйло еще терпел, но когда всем форумом плакали над горестной судьбой Сержа, а он "достает из широких штанин" (С) 120 куе и покупает 3к в ТММ-ском доме...Все! Чайник вскипел и крышку сорвало.

Я в январе отправил дизайн-проект своей квартиры в Дом и Интерьер. Написал им, что через месяц можно будет сделать фотосессию. Наверное зря я это сделал.

Твою ж дивизию!
В Дом на Лубянке...
Это же надо было так разозлить пуйло. Он прочел ваш опус, посмотрел с грустью на окружающий его в Кремле отстойный дизайн и прослезился.
Похоже, фотосессию вам утвердили и даже выслали спецоператоров вне очереди.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 22:13

Вообще конечно в страшном сне о таком подумать не могли.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 22:18

  UA написав:
  Унуноктий написав:
  sequence написав: там по 200 баксов сейчас можно сдать?

да как раз по 8000 грн. дороже нереально

Сколько стоили квартиры?
Сколько ремонт?
Есть ли финансовый смысл сдавать?

Ремонты вложился в 10000$ по курсу 28 грн. Покупал Оранж по 20000 а медовый кажется 34000
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 22:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Унуноктий написав:Покупал Оранж по 20000 а медовый кажется 34000


Это какой год?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 22:35

  UA написав:
  beee написав:У меня две 2к квартиры в аренде по 35 тысяч на год. Жк славутич и жк севен.

Просто волшебство какое-то
Шамана приглашали?
Или приворот колдуньи на богатого арендатора?

Damien
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 22:35

  UA написав:
  rjkz написав:То есть, не я один пытался Макса образумить еще до войны?
Если-бы не Макса хата, то и войны не было-б.

До войны слышал мнение что в кремле обеспокоены успехами Украины
Рекордный ВВП, дороги, ДИЯ...и похоже модный ремонт Максима.

В начале 90-х один мудрый человек сказал - когда жизнь в Украине станет лучше чем в россии, они прейдут завоевывать нас.
Пророческие оказались слова.

А непобедимая армия вторая в мире с лучшей сАвеЦкой техникой которая может произвести показательный отрицательный запуск гиперсветовой рОкеты - не думала об том, что проще завоевать МасЬкву с Барвихой и прилегающими, Ленинград и Побережье Краснодарского Края???
Там и стиральных машинок поболе будет, и Жигулей с белыми Нивами, и алкоголя в погребах и Азбуках Вкуса
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 22:51

  Прохожий написав:
  sequence написав: ну, ок, разложите, пожалуйста, на пальцах дураку экономику ренты двухи бузинес-класса при курсе 40 и текущих ценах.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prop ... OVEdp.html
такая сойдет? за 475 долларов и ценой на 2021 год примерно в 400К? Все как полагается - "перша здача", "дизигнерский рэмонт", блекджек и шлюхи
"Також у наявності є аналогічні варіанти."
400К/475 = всего-то 70 лет сдавать, чтобы вернуть вложения без инфляции, амортизации и прочего говна

ремонт мягко говоря так себе(хавно)
мебель дешманская
двери и плинтуса скрытого монтажа отсутствуют, сплиты присутствуют
су просто сразу под демонтаж
короче учитывая коммуналь в Тетрисе за 10-12к может и сдадут)))

Ремонт то такЭ
Каждому своё, я б за 19кгрн это бы снял при соответствующем доходе что 20кгрн не давят на холодильник и бензобак
Что там с коммуналкой? Обслуживание под сотню гривен за метр? ЭЭ по коммерческому тарифу? Своя котельная с ибанаматческими тарифами и невозможностью отрезаться?
Наконец - неужели были идиоты, что покупали ЭТО по пять килоЕВРО за метр и без замолотов по ремонту ещё хуже чем у адесского гуру?
У нас такое в Дельмаре в самом центровом центре вроде почти по 2куе/метр уходило в ноябре-декабре, 120 или меньше сумму слышал за 1К которая трансформировалась с лоджиями в 3К. Аренда тогда достигала 800 за неё
Сам естественно проверить эту инфу уже не могу, может и была продажа под «а нах деньги в банке по 1% держать».
барабашов
 
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