Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:То есть, не я один пытался Макса образумить еще до войны? Если-бы не Макса хата, то и войны не было-б.
До войны слышал мнение что в кремле обеспокоены успехами Украины Рекордный ВВП, дороги, ДИЯ...и похоже модный ремонт Максима.
В начале 90-х один мудрый человек сказал - когда жизнь в Украине станет лучше чем в россии, они прейдут завоевывать нас. Пророческие оказались слова.
Я думаю, что решение о нападении на Украину, было принято после чтения пуйлом этой ветки. Просто под боком у страны, где в туалет ходят на улицу, терпеть плинтуса скрытого монтажа? Понты Максима довели ситуацию до кульминации. Есть такая еврейская мудрость: "Не хвастайся своим богатством, красотой жены и здоровьем детей" Смысл ее в том, что не надо плодить завистников. Зависть никогда не приводит ни к чему хорощему. Ну и последней каплей была покупка Сержа. Пока он жил в хруще с отваливающимися обоями на Сырце, пуйло еще терпел, но когда всем форумом плакали над горестной судьбой Сержа, а он "достает из широких штанин" (С) 120 куе и покупает 3к в ТММ-ском доме...Все! Чайник вскипел и крышку сорвало.
rjkz написав:То есть, не я один пытался Макса образумить еще до войны? Если-бы не Макса хата, то и войны не было-б.
До войны слышал мнение что в кремле обеспокоены успехами Украины Рекордный ВВП, дороги, ДИЯ...и похоже модный ремонт Максима.
В начале 90-х один мудрый человек сказал - когда жизнь в Украине станет лучше чем в россии, они прейдут завоевывать нас. Пророческие оказались слова.
Я думаю, что решение о нападении на Украину, было принято после чтения пуйлом этой ветки. Просто под боком у страны, где в туалет ходят на улицу, терпеть плинтуса скрытого монтажа? Понты Максима довели ситуацию до кульминации. Есть такая еврейская мудрость: "Не хвастайся своим богатством, красотой жены и здоровьем детей" Смысл ее в том, что не надо плодить завистников. Зависть никогда не приводит ни к чему хорощему. Ну и последней каплей была покупка Сержа. Пока он жил в хруще с отваливающимися обоями на Сырце, пуйло еще терпел, но когда всем форумом плакали над горестной судьбой Сержа, а он "достает из широких штанин" (С) 120 куе и покупает 3к в ТММ-ском доме...Все! Чайник вскипел и крышку сорвало.
Я в январе отправил дизайн-проект своей квартиры в Дом и Интерьер. Написал им, что через месяц можно будет сделать фотосессию. Наверное зря я это сделал.
rjkz написав: Я думаю, что решение о нападении на Украину, было принято после чтения пуйлом этой ветки. Просто под боком у страны, где в туалет ходят на улицу, терпеть плинтуса скрытого монтажа? Понты Максима довели ситуацию до кульминации. Есть такая еврейская мудрость: "Не хвастайся своим богатством, красотой жены и здоровьем детей" Смысл ее в том, что не надо плодить завистников. Зависть никогда не приводит ни к чему хорощему. Ну и последней каплей была покупка Сержа. Пока он жил в хруще с отваливающимися обоями на Сырце, пуйло еще терпел, но когда всем форумом плакали над горестной судьбой Сержа, а он "достает из широких штанин" (С) 120 куе и покупает 3к в ТММ-ском доме...Все! Чайник вскипел и крышку сорвало.
Я в январе отправил дизайн-проект своей квартиры в Дом и Интерьер. Написал им, что через месяц можно будет сделать фотосессию. Наверное зря я это сделал.
Твою ж дивизию! В Дом на Лубянке... Это же надо было так разозлить пуйло. Он прочел ваш опус, посмотрел с грустью на окружающий его в Кремле отстойный дизайн и прослезился. Похоже, фотосессию вам утвердили и даже выслали спецоператоров вне очереди.
rjkz написав:То есть, не я один пытался Макса образумить еще до войны? Если-бы не Макса хата, то и войны не было-б.
До войны слышал мнение что в кремле обеспокоены успехами Украины Рекордный ВВП, дороги, ДИЯ...и похоже модный ремонт Максима.
В начале 90-х один мудрый человек сказал - когда жизнь в Украине станет лучше чем в россии, они прейдут завоевывать нас. Пророческие оказались слова.
А непобедимая армия вторая в мире с лучшей сАвеЦкой техникой которая может произвести показательный отрицательный запуск гиперсветовой рОкеты - не думала об том, что проще завоевать МасЬкву с Барвихой и прилегающими, Ленинград и Побережье Краснодарского Края??? Там и стиральных машинок поболе будет, и Жигулей с белыми Нивами, и алкоголя в погребах и Азбуках Вкуса
sequence написав: ну, ок, разложите, пожалуйста, на пальцах дураку экономику ренты двухи бузинес-класса при курсе 40 и текущих ценах. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prop ... OVEdp.html такая сойдет? за 475 долларов и ценой на 2021 год примерно в 400К? Все как полагается - "перша здача", "дизигнерский рэмонт", блекджек и шлюхи "Також у наявності є аналогічні варіанти." 400К/475 = всего-то 70 лет сдавать, чтобы вернуть вложения без инфляции, амортизации и прочего говна
ремонт мягко говоря так себе(хавно) мебель дешманская двери и плинтуса скрытого монтажа отсутствуют, сплиты присутствуют су просто сразу под демонтаж короче учитывая коммуналь в Тетрисе за 10-12к может и сдадут)))
Ремонт то такЭ Каждому своё, я б за 19кгрн это бы снял при соответствующем доходе что 20кгрн не давят на холодильник и бензобак Что там с коммуналкой? Обслуживание под сотню гривен за метр? ЭЭ по коммерческому тарифу? Своя котельная с ибанаматческими тарифами и невозможностью отрезаться? Наконец - неужели были идиоты, что покупали ЭТО по пять килоЕВРО за метр и без замолотов по ремонту ещё хуже чем у адесского гуру? У нас такое в Дельмаре в самом центровом центре вроде почти по 2куе/метр уходило в ноябре-декабре, 120 или меньше сумму слышал за 1К которая трансформировалась с лоджиями в 3К. Аренда тогда достигала 800 за неё Сам естественно проверить эту инфу уже не могу, может и была продажа под «а нах деньги в банке по 1% держать».