Додано: Чет 28 лип, 2022 20:24

UA написав: rjkz написав: То есть, не я один пытался Макса образумить еще до войны?

Если-бы не Макса хата, то и войны не было-б. То есть, не я один пытался Макса образумить еще до войны?Если-бы не Макса хата, то и войны не было-б.

До войны слышал мнение что в кремле обеспокоены успехами Украины

Рекордный ВВП, дороги, ДИЯ...и похоже модный ремонт Максима.



В начале 90-х один мудрый человек сказал - когда жизнь в Украине станет лучше чем в россии, они прейдут завоевывать нас.

Пророческие оказались слова. До войны слышал мнение что в кремле обеспокоены успехами УкраиныРекордный ВВП, дороги, ДИЯ...и похоже модный ремонт Максима.В начале 90-х один мудрый человек сказал - когда жизнь в Украине станет лучше чем в россии, они прейдут завоевывать нас.Пророческие оказались слова.

Я думаю, что решение о нападении на Украину, было принято после чтения пуйлом этой ветки.Просто под боком у страны, где в туалет ходят на улицу, терпеть плинтуса скрытого монтажа?Понты Максима довели ситуацию до кульминации.Есть такая еврейская мудрость:"Не хвастайся своим богатством, красотой жены и здоровьем детей"Смысл ее в том, что не надо плодить завистников. Зависть никогда не приводит ни к чему хорощему.Ну и последней каплей была покупка Сержа.Пока он жил в хруще с отваливающимися обоями на Сырце, пуйло еще терпел, но когда всем форумом плакали над горестной судьбой Сержа, а он "достает из широких штанин" (С) 120 куе и покупает 3к в ТММ-ском доме...Все! Чайник вскипел и крышку сорвало.