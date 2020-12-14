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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10130101311013210133

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 23:03

  Унуноктий написав:Вообще конечно в страшном сне о таком подумать не могли.

Я предупреждал. Когда Путин пришел в церковь, и сказал, что ставит свечку "за погибших Новороссии" в каком то там году, я все понял. Нет никакой Новороссии и никогда не было. Значит есть план. И вот план осуществляется.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 00:23

  Унуноктий написав:Вообще конечно в страшном сне о таком подумать не могли.


Если честно, положа руку на сердце, хотя мне не поверят, мне с 2014 года, примерно с апреля, снились бомбардировки Киева. Настолько реалистичные, что просыпался в холодном поту.
Постоянно снился дом, в котором прошло мое тинейджерство и юность - то он взрывался, то его что-то бомбило, то я лазил под ним по каким-то катакомбам, которых там нет. Это при том, что я в нем не живу с 1999 года.
Полгода перед войной снились танки - то они на меня едут, то я на танке.
Капец просто. Последние пару недель перед вторжением - вообще хоть спать не ложись. Жена говорила, что я сам себя накручиваю. Давление до 200/110 прыгало.
С 23.02 сны прекратились. Но недели 3 спать не мог. Часть времени уходил на созвон с друзьями и родственниками, остальное - интернет и новости. часа по 2 спал без снов.
Можете не верить.
rjkz
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