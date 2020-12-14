Я предупреждал. Когда Путин пришел в церковь, и сказал, что ставит свечку "за погибших Новороссии" в каком то там году, я все понял. Нет никакой Новороссии и никогда не было. Значит есть план. И вот план осуществляется.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 23:03
Додано: П'ят 29 лип, 2022 00:23
Если честно, положа руку на сердце, хотя мне не поверят, мне с 2014 года, примерно с апреля, снились бомбардировки Киева. Настолько реалистичные, что просыпался в холодном поту.
Постоянно снился дом, в котором прошло мое тинейджерство и юность - то он взрывался, то его что-то бомбило, то я лазил под ним по каким-то катакомбам, которых там нет. Это при том, что я в нем не живу с 1999 года.
Полгода перед войной снились танки - то они на меня едут, то я на танке.
Капец просто. Последние пару недель перед вторжением - вообще хоть спать не ложись. Жена говорила, что я сам себя накручиваю. Давление до 200/110 прыгало.
С 23.02 сны прекратились. Но недели 3 спать не мог. Часть времени уходил на созвон с друзьями и родственниками, остальное - интернет и новости. часа по 2 спал без снов.
Можете не верить.
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