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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 лип, 2022 23:03
Унуноктий написав:
Вообще конечно в страшном сне о таком подумать не могли.
Я предупреждал. Когда Путин пришел в церковь, и сказал, что ставит свечку "за погибших Новороссии" в каком то там году, я все понял. Нет никакой Новороссии и никогда не было. Значит есть план. И вот план осуществляется.
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Zebra
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:21
Andrey2512 написав: Унуноктий написав:
Покупал Оранж по 20000 а медовый кажется 34000
Это какой год?
Оранж весна 2017 а медовый осень 2019
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Унуноктий
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:37
Zebra написав: Унуноктий написав:
Вообще конечно в страшном сне о таком подумать не могли.
Я предупреждал. Когда Путин пришел в церковь, и сказал, что ставит свечку "за погибших Новороссии" в каком то там году, я все понял. Нет никакой Новороссии и никогда не было. Значит есть план. И вот план осуществляется.
Что я просто так тут про забитые окна писал и исторические паралели.
Московия без Киева это осколок Золотой Орды.
Только Киев и окрестности изначально называлась Русь в 11-14 веках.
Московии нужно захватывать Киев чтобы стать Росиюшкой.
Нам нужно вступать в НАТО.
Если после окончания этой войны не договоримся с НАТО и не будет в Украине американских баз, новая война вопрос времени, я бы сказал вопрос пары тройки лет.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:58
Унуноктий написав: Andrey2512 написав: Унуноктий написав:
Покупал Оранж по 20000 а медовый кажется 34000
Это какой год?
Оранж весна 2017 а медовый осень 2019
Медовый тоже на котловане покупался?
Что то аренда либо в Оранже завышена(8000) на моменте что Оболонь совок легко за эти двести снять можно, либо первая сдача Медового всё-таки не 8000, а выше. Метраж и там, и там около 40ка?
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барабашов
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:05
Хомякоид написав:
Что я просто так тут про забитые окна писал и исторические паралели.
Московия без Киева это осколок Золотой Орды.
Только Киев и окрестности изначально называлась Русь в 11-14 веках.
Московии нужно захватывать Киев чтобы стать Росиюшкой.
Нам нужно вступать в НАТО.
Если после окончания этой войны не договоримся с НАТО и не будет в Украине американских баз, новая война вопрос времени, я бы сказал вопрос пары тройки лет.
Вопрос пары тройки лет это окончание этой войны.
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UA
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:11
UA написав: Хомякоид написав:
Что я просто так тут про забитые окна писал и исторические паралели.
Московия без Киева это осколок Золотой Орды.
Только Киев и окрестности изначально называлась Русь в 11-14 веках.
Московии нужно захватывать Киев чтобы стать Росиюшкой.
Нам нужно вступать в НАТО.
Если после окончания этой войны не договоримся с НАТО и не будет в Украине американских баз, новая война вопрос времени, я бы сказал вопрос пары тройки лет.
Вопрос пары тройки лет это окончание этой войны.
Если по окончании этой войны не вступим в НАТО новая война это дело нескольких, до пяти лет времени, лет.
Надеюсь в вверхах это поонимают.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:12
beee написав:
..
Меня одолевают сомнения, вообще с Киева тут многие ребята? Признавайтесь.
какие-то сказки тут пишут.
..
как говорят менты "а если найду"? )))
а если позвоню, а если реально, то вы шо, снизите цены?
у того чувака еще недорогая двуха в Парк Авеню, па 15кгрн )))
Согласен, отсутствие скрытых плинтусов давит на психику, но цена рулит
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sequence
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:15
барабашов написав:
Медовый тоже на котловане покупался?
Что то аренда либо в Оранже завышена(8000) на моменте что Оболонь совок легко за эти двести снять можно, либо первая сдача Медового всё-таки не 8000, а выше. Метраж и там, и там около 40ка?
совок на Оболони за 8000 будет в состоянии хлева для скотины.
Сейчас новые понаехи совсем не ориентируются в городе. Могут зарядить мол Оранж и Новолипки совсем рядом друг от друга по карте расположены. Зачем так сильно переплачивать?
Могут прийти на просмотр в ЖК бизнес класса и выдать - мол тут же электроплита, и они не впишутся в льготный тариф по электричеству до 250кВт.
Тарифы на обслуживание дома 30-40 грн за ув. метр считают личным оскорблением.
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UA
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:21
sequence написав:
у того чувака еще недорогая двуха в Парк Авеню, па 15кгрн )))
Суть работы этих агентств - позвони мне, позвони.
Вам скажут, что двухи в Парк Авеню, па 15кгрн уже разобрали, но есть точно такие под Жулянами по 20 кгрн... но это ж тоже ж Голосеевский район
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:23
Унуноктий написав: UA написав:
Сколько стоили квартиры?
Сколько ремонт?
Есть ли финансовый смысл сдавать?
Ремонты вложился в 10000$ по курсу 28 грн. Покупал Оранж по 20000 а медовый кажется 34000
Ремонт по 10куе это с мебелью и техникой или только ремонт?
Это студии или полноценные 1к?
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