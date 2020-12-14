Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:15

барабашов написав: Медовый тоже на котловане покупался?

Что то аренда либо в Оранже завышена(8000) на моменте что Оболонь совок легко за эти двести снять можно, либо первая сдача Медового всё-таки не 8000, а выше. Метраж и там, и там около 40ка? Медовый тоже на котловане покупался?Что то аренда либо в Оранже завышена(8000) на моменте что Оболонь совок легко за эти двести снять можно, либо первая сдача Медового всё-таки не 8000, а выше. Метраж и там, и там около 40ка?

совок на Оболони за 8000 будет в состоянии хлева для скотины.Сейчас новые понаехи совсем не ориентируются в городе. Могут зарядить мол Оранж и Новолипки совсем рядом друг от друга по карте расположены. Зачем так сильно переплачивать?Могут прийти на просмотр в ЖК бизнес класса и выдать - мол тут же электроплита, и они не впишутся в льготный тариф по электричеству до 250кВт.Тарифы на обслуживание дома 30-40 грн за ув. метр считают личным оскорблением.