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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10131101321013310134>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 23:03

  Унуноктий написав:Вообще конечно в страшном сне о таком подумать не могли.

Я предупреждал. Когда Путин пришел в церковь, и сказал, что ставит свечку "за погибших Новороссии" в каком то там году, я все понял. Нет никакой Новороссии и никогда не было. Значит есть план. И вот план осуществляется.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:21

  Andrey2512 написав:
  Унуноктий написав:Покупал Оранж по 20000 а медовый кажется 34000


Это какой год?

Оранж весна 2017 а медовый осень 2019
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:37

  Zebra написав:
  Унуноктий написав:Вообще конечно в страшном сне о таком подумать не могли.

Я предупреждал. Когда Путин пришел в церковь, и сказал, что ставит свечку "за погибших Новороссии" в каком то там году, я все понял. Нет никакой Новороссии и никогда не было. Значит есть план. И вот план осуществляется.


Что я просто так тут про забитые окна писал и исторические паралели.
Московия без Киева это осколок Золотой Орды.
Только Киев и окрестности изначально называлась Русь в 11-14 веках.
Московии нужно захватывать Киев чтобы стать Росиюшкой.

Нам нужно вступать в НАТО.
Если после окончания этой войны не договоримся с НАТО и не будет в Украине американских баз, новая война вопрос времени, я бы сказал вопрос пары тройки лет.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:58

  Унуноктий написав:
  Andrey2512 написав:
  Унуноктий написав:Покупал Оранж по 20000 а медовый кажется 34000


Это какой год?

Оранж весна 2017 а медовый осень 2019

Медовый тоже на котловане покупался?
Что то аренда либо в Оранже завышена(8000) на моменте что Оболонь совок легко за эти двести снять можно, либо первая сдача Медового всё-таки не 8000, а выше. Метраж и там, и там около 40ка?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:05

  Хомякоид написав:
Что я просто так тут про забитые окна писал и исторические паралели.
Московия без Киева это осколок Золотой Орды.
Только Киев и окрестности изначально называлась Русь в 11-14 веках.
Московии нужно захватывать Киев чтобы стать Росиюшкой.

Нам нужно вступать в НАТО.
Если после окончания этой войны не договоримся с НАТО и не будет в Украине американских баз, новая война вопрос времени, я бы сказал вопрос пары тройки лет.

Вопрос пары тройки лет это окончание этой войны.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:11

  UA написав:
  Хомякоид написав:
Что я просто так тут про забитые окна писал и исторические паралели.
Московия без Киева это осколок Золотой Орды.
Только Киев и окрестности изначально называлась Русь в 11-14 веках.
Московии нужно захватывать Киев чтобы стать Росиюшкой.

Нам нужно вступать в НАТО.
Если после окончания этой войны не договоримся с НАТО и не будет в Украине американских баз, новая война вопрос времени, я бы сказал вопрос пары тройки лет.

Вопрос пары тройки лет это окончание этой войны.


Если по окончании этой войны не вступим в НАТО новая война это дело нескольких, до пяти лет времени, лет.
Надеюсь в вверхах это поонимают.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:12

  beee написав:..
Меня одолевают сомнения, вообще с Киева тут многие ребята? Признавайтесь.
какие-то сказки тут пишут.
..

как говорят менты "а если найду"? )))
а если позвоню, а если реально, то вы шо, снизите цены? :mrgreen: :mrgreen:
у того чувака еще недорогая двуха в Парк Авеню, па 15кгрн )))
Согласен, отсутствие скрытых плинтусов давит на психику, но цена рулит
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:15

  барабашов написав:Медовый тоже на котловане покупался?
Что то аренда либо в Оранже завышена(8000) на моменте что Оболонь совок легко за эти двести снять можно, либо первая сдача Медового всё-таки не 8000, а выше. Метраж и там, и там около 40ка?

совок на Оболони за 8000 будет в состоянии хлева для скотины.
Сейчас новые понаехи совсем не ориентируются в городе. Могут зарядить мол Оранж и Новолипки совсем рядом друг от друга по карте расположены. Зачем так сильно переплачивать?
Могут прийти на просмотр в ЖК бизнес класса и выдать - мол тут же электроплита, и они не впишутся в льготный тариф по электричеству до 250кВт.
Тарифы на обслуживание дома 30-40 грн за ув. метр считают личным оскорблением.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:21

  sequence написав: у того чувака еще недорогая двуха в Парк Авеню, па 15кгрн )))

Суть работы этих агентств - позвони мне, позвони.
Вам скажут, что двухи в Парк Авеню, па 15кгрн уже разобрали, но есть точно такие под Жулянами по 20 кгрн... но это ж тоже ж Голосеевский район
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:23

  Унуноктий написав:
  UA написав:Сколько стоили квартиры?
Сколько ремонт?
Есть ли финансовый смысл сдавать?

Ремонты вложился в 10000$ по курсу 28 грн. Покупал Оранж по 20000 а медовый кажется 34000

Ремонт по 10куе это с мебелью и техникой или только ремонт?
Это студии или полноценные 1к?
UA
 
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