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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:25
Хомякоид написав:
Нам нужно вступать в НАТО.
Вы и так в НАТО - забыли методичку? Идите уже холодный душ принимать - хоть у вас кто-то думает о реальной экономии энергоресурсов перед зимой.
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