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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10131101321013310134>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:21

  sequence написав: у того чувака еще недорогая двуха в Парк Авеню, па 15кгрн )))

Суть работы этих агентств - позвони мне, позвони.
Вам скажут, что двухи в Парк Авеню, па 15кгрн уже разобрали, но есть точно такие под Жулянами по 20 кгрн... но это ж тоже ж Голосеевский район
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:23

  Унуноктий написав:
  UA написав:Сколько стоили квартиры?
Сколько ремонт?
Есть ли финансовый смысл сдавать?

Ремонты вложился в 10000$ по курсу 28 грн. Покупал Оранж по 20000 а медовый кажется 34000

Ремонт по 10куе это с мебелью и техникой или только ремонт?
Это студии или полноценные 1к?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кто-то недавно эту квартиру выкладывал с историей "я предложила им свою цену и они упали в обморок.." Уже дозрели до предложенной цены или это еще довоенная?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/eksklyu ... OWSJO.html
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

По поводу утки - тетрис за 18 тыщ. Я позвонил туда, там сказали не 18 тысяч аренда, а 36 тысяч.
И это с таким ремонтом.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:21

  sequence написав:
  beee написав:..
Меня одолевают сомнения, вообще с Киева тут многие ребята? Признавайтесь.
какие-то сказки тут пишут.
..

как говорят менты "а если найду"? )))
а если позвоню, а если реально, то вы шо, снизите цены? :mrgreen: :mrgreen:
у того чувака еще недорогая двуха в Парк Авеню, па 15кгрн )))
Согласен, отсутствие скрытых плинтусов давит на психику, но цена рулит

Так я и позвонил.
Может это вы автор этих уток? Мошенничеством заниматься нехорошо.
Такое было модно в 2000х.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:29

  striped написав:Кто-то недавно эту квартиру выкладывал с историей "я предложила им свою цену и они упали в обморок.." Уже дозрели до предложенной цены или это еще довоенная?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/eksklyu ... OWSJO.html

Симпатичная квартира. Грустно что так дешево выставляется.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:30

  beee написав:По поводу утки - тетрис за 18 тыщ. Я позвонил туда, там сказали не 18 тысяч аренда, а 36 тысяч.
И это с таким ремонтом.

Фуууух... уже легче. Хотя меньше 1 куе за двуху в Тетрисе это таки все равно ОШ. Пусть даже с мебелью из Икеи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:32

  Damien написав:
  UA написав:
  beee написав:У меня две 2к квартиры в аренде по 35 тысяч на год. Жк славутич и жк севен.

Просто волшебство какое-то
Шамана приглашали?
Или приворот колдуньи на богатого арендатора?


Я щас вас расстрою, но у нас в договоре через пол года пересмотр цены в соответствие с курсом. Так что можете начинать петь хором или плясать вокруг костра. Зависть- непродуктивная эмоция.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:33

  airmax78 написав:
  beee написав:По поводу утки - тетрис за 18 тыщ. Я позвонил туда, там сказали не 18 тысяч аренда, а 36 тысяч.
И это с таким ремонтом.

Фуууух... уже легче. Хотя меньше 1 куе за двуху в Тетрисе это таки все равно ОШ. Пусть даже с мебелью из Икеи.

Мне пришлось потратить время и всё обзвонить. С нормальным ремонтом от 50к
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:03

Рада приняла законопроект, в котором говорится, что все новые здания, которые будут строиться в Украине, должны иметь бомбоубежища, — нардеп Железняк

«За» — 280 голосов.

Ко мне запросы пошли на просчёт бомбоубежищ.

Время инженеров пришло
beee
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