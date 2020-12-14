Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:21
sequence написав:
у того чувака еще недорогая двуха в Парк Авеню, па 15кгрн )))
Суть работы этих агентств - позвони мне, позвони.
Вам скажут, что двухи в Парк Авеню, па 15кгрн уже разобрали, но есть точно такие под Жулянами по 20 кгрн... но это ж тоже ж Голосеевский район
UA
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:23
Унуноктий написав: UA написав:
Сколько стоили квартиры?
Сколько ремонт?
Есть ли финансовый смысл сдавать?
Ремонты вложился в 10000$ по курсу 28 грн. Покупал Оранж по 20000 а медовый кажется 34000
Ремонт по 10куе это с мебелью и техникой или только ремонт?
Это студии или полноценные 1к?
UA
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:21
Кто-то недавно эту квартиру выкладывал с историей "я предложила им свою цену и они упали в обморок.." Уже дозрели до предложенной цены или это еще довоенная?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/eksklyu ... OWSJO.html
striped
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:16
По поводу утки - тетрис за 18 тыщ. Я позвонил туда, там сказали не 18 тысяч аренда, а 36 тысяч.
И это с таким ремонтом.
beee
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:21
sequence написав: beee написав:
..
Меня одолевают сомнения, вообще с Киева тут многие ребята? Признавайтесь.
какие-то сказки тут пишут.
..
как говорят менты "а если найду"? )))
а если позвоню, а если реально, то вы шо, снизите цены?
у того чувака еще недорогая двуха в Парк Авеню, па 15кгрн )))
Согласен, отсутствие скрытых плинтусов давит на психику, но цена рулит
Так я и позвонил.
Может это вы автор этих уток? Мошенничеством заниматься нехорошо.
Такое было модно в 2000х.
beee
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:29
Симпатичная квартира. Грустно что так дешево выставляется.
airmax78
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:30
beee написав:
По поводу утки - тетрис за 18 тыщ. Я позвонил туда, там сказали не 18 тысяч аренда, а 36 тысяч.
И это с таким ремонтом.
Фуууух... уже легче. Хотя меньше 1 куе за двуху в Тетрисе это таки все равно ОШ. Пусть даже с мебелью из Икеи.
airmax78
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:32
Damien написав: UA написав: beee написав:
У меня две 2к квартиры в аренде по 35 тысяч на год. Жк славутич и жк севен.
Просто волшебство какое-то
Шамана приглашали?
Или приворот колдуньи на богатого арендатора?
Я щас вас расстрою, но у нас в договоре через пол года пересмотр цены в соответствие с курсом. Так что можете начинать петь хором или плясать вокруг костра. Зависть- непродуктивная эмоция.
beee
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:33
airmax78 написав: beee написав:
По поводу утки - тетрис за 18 тыщ. Я позвонил туда, там сказали не 18 тысяч аренда, а 36 тысяч.
И это с таким ремонтом.
Фуууух... уже легче. Хотя меньше 1 куе за двуху в Тетрисе это таки все равно ОШ. Пусть даже с мебелью из Икеи.
Мне пришлось потратить время и всё обзвонить. С нормальным ремонтом от 50к
beee
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:03
Рада приняла законопроект, в котором говорится, что все новые здания, которые будут строиться в Украине, должны иметь бомбоубежища, — нардеп Железняк
«За» — 280 голосов. Ко мне запросы пошли на просчёт бомбоубежищ. Время инженеров пришло
beee
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