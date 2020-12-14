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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:13
airmax78 написав:
Симпатичная квартира. Грустно что так дешево выставляется.
Проблема квартир 200к+ в том, что за эти деньги можно купить в Европе неплохое жилье, в Канаде, в США. Только идиот будет сейчас выкладывать несколько кирпичей валюты пока висит угроза силового свержения власти в Киеве.
Вероятность, что в эти квартиры потом заселят офицеров ФСБ, росармии, колаборантов, вагнеровцев => 100%
Бесконечно энтузиазма защищать киевскую недвигу хлопцами из провинции не хватит. Год два и будет спад, как было в 2015-2016 годах, сопротивление на Донбассе сошло на нет и пришлось подписывать Мински.
Тот кто держит такие дорогие квартирки, он с вероятностью 98% их потеряют. Детям они не достанутся. Есть плодовитая орда, которая заместит русских уже в скором времени и все равно будет агрессивной. Они вылезли из своих аулов и придут заселяться в готовое. Много в 1910-х годах недвижимости детям досталось? Пришли большевики и всю элитную недвигу отжали. Богатым пришлось бежать на запад. Не укладывайтесь в другую киевскую недвигу. Мой вам совет. Орда варваров у ворот.
Востаннє редагувалось Zebra
в П'ят 29 лип, 2022 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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Zebra
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:21
Zebra написав: airmax78 написав:
Симпатичная квартира. Грустно что так дешево выставляется.
Проблема квартир 200к+ в том, что за эти деньги можно купить в Европе неплохое жилье, в Канаде, в США. Только идиот будет сейчас выкладывать несколько кирпичей валюты пока висит угроза силового свержения власти в Киеве.
Согласен, если за ту хату кто-то предложит 100 тыс. надо бегом сливать и пить потом неделю до отключки от такого везения.
Кстати мне кажеться если квартира за 250 тыс. тут метро не обязательно.
Врядли хозяин и фрау будут ездить на метро.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:31
Zebra написав:
Не укладывайтесь в другую киевскую недвигу. Мой вам совет. Орда варваров у ворот.
Киевская недвига пережила окупацию фашистов, разрушение ссср, и рашистов переживет.
ЗЫ. Зибра, может тебе уже пора валить за поребрик?
Зрада, за зрадой, сцышся как новорожденное месячное дите.
Истеричка.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:46
Я вообще считаю,что лендлордам на моменте очень крупно повезло, что Зеленский не убежал. Иначе бы их жилье уже было бы не их жилье. Кадыровцы любят элитное. Всю родню бы подтянули. Всякие Тетрисы облюбовали бы.
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Zebra
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:53
Хомякоид написав:
Кстати мне кажеться если квартира за 250 тыс. тут метро не обязательно.
Врядли хозяин и фрау будут ездить на метро.
а
"20 минут до аэропорта Борисполь"
сильный аргумент, особенно сейчас?
за эти деньги лучше было купить дом, а не этот скворечник в сомнительном месте с безумной планировкой.
метро для покупателей квартир дороже 200 000 долларов, особый фетиш... я бы сказал тест на скудоумие.
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Slon_Nosov
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:00
beee написав: Damien написав:
Я щас вас расстрою, но у нас в договоре через пол года пересмотр цены в соответствие с курсом. Так что можете начинать петь хором или плясать вокруг костра. Зависть- непродуктивная эмоция.
Научите нас сдавать квартиры два раза выше рынка, вместо того чтобы подкалывать.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:00
Кстати зрадио выплыл на валютной ветке.
Я его пригласил сюда, может заглянет.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:03
Zebra написав:
Я вообще считаю,что лендлордам на моменте очень крупно повезло, что Зеленский не убежал. Иначе бы их жилье уже было бы не их жилье. Кадыровцы любят элитное. Всю родню бы подтянули. Всякие Тетрисы облюбовали бы.
Таки да, Новочеченские липки.
Хотя уверен что жители Новолипок не оценят.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:05
Slon_Nosov написав: Хомякоид написав:
Кстати мне кажеться если квартира за 250 тыс. тут метро не обязательно.
Врядли хозяин и фрау будут ездить на метро.
а
"20 минут до аэропорта Борисполь"
сильный аргумент, особенно сейчас?
за эти деньги лучше было купить дом, а не этот скворечник в сомнительном месте с безумной планировкой.
метро для покупателей квартир дороже 200 000 долларов, особый фетиш... я бы сказал тест на скудоумие.
Якшо це скворечнік за 250 тис, то хто тоді покупці конур однокімнатних у тетрісі по 300 тис?
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:09
Zebra написав:
Я вообще считаю,что лендлордам на моменте очень крупно повезло, что Зеленский не убежал. Иначе бы их жилье уже было бы не их жилье. Кадыровцы любят элитное. Всю родню бы подтянули. Всякие Тетрисы облюбовали бы.
зеленский-членограй не имеет значения, миллионный город сопротивлялся бы и без клоуна!
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Slon_Nosov
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