Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:13

airmax78 написав: striped написав: Кто-то недавно эту квартиру выкладывал с историей "я предложила им свою цену и они упали в обморок.." Уже дозрели до предложенной цены или это еще довоенная?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/eksklyu ... OWSJO.html Кто-то недавно эту квартиру выкладывал с историей "я предложила им свою цену и они упали в обморок.." Уже дозрели до предложенной цены или это еще довоенная?

Симпатичная квартира. Грустно что так дешево выставляется. Симпатичная квартира. Грустно что так дешево выставляется.

Проблема квартир 200к+ в том, что за эти деньги можно купить в Европе неплохое жилье, в Канаде, в США. Только идиот будет сейчас выкладывать несколько кирпичей валюты пока висит угроза силового свержения власти в Киеве.Вероятность, что в эти квартиры потом заселят офицеров ФСБ, росармии, колаборантов, вагнеровцев => 100%Бесконечно энтузиазма защищать киевскую недвигу хлопцами из провинции не хватит. Год два и будет спад, как было в 2015-2016 годах, сопротивление на Донбассе сошло на нет и пришлось подписывать Мински.Тот кто держит такие дорогие квартирки, он с вероятностью 98% их потеряют. Детям они не достанутся. Есть плодовитая орда, которая заместит русских уже в скором времени и все равно будет агрессивной. Они вылезли из своих аулов и придут заселяться в готовое. Много в 1910-х годах недвижимости детям досталось? Пришли большевики и всю элитную недвигу отжали. Богатым пришлось бежать на запад. Не укладывайтесь в другую киевскую недвигу. Мой вам совет. Орда варваров у ворот.