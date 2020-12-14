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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:32
Damien написав: UA написав: beee написав:
У меня две 2к квартиры в аренде по 35 тысяч на год. Жк славутич и жк севен.
Просто волшебство какое-то
Шамана приглашали?
Или приворот колдуньи на богатого арендатора?
Я щас вас расстрою, но у нас в договоре через пол года пересмотр цены в соответствие с курсом. Так что можете начинать петь хором или плясать вокруг костра. Зависть- непродуктивная эмоция.
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beee
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:33
airmax78 написав: beee написав:
По поводу утки - тетрис за 18 тыщ. Я позвонил туда, там сказали не 18 тысяч аренда, а 36 тысяч.
И это с таким ремонтом.
Фуууух... уже легче. Хотя меньше 1 куе за двуху в Тетрисе это таки все равно ОШ. Пусть даже с мебелью из Икеи.
Мне пришлось потратить время и всё обзвонить. С нормальным ремонтом от 50к
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:03
Рада приняла законопроект, в котором говорится, что все новые здания, которые будут строиться в Украине, должны иметь бомбоубежища, — нардеп Железняк
«За» — 280 голосов.
Ко мне запросы пошли на просчёт бомбоубежищ.
Время инженеров пришло
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beee
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:11
beee написав:
Ко мне запросы пошли на просчёт бомбоубежищ.
Время инженеров пришло
Цікаво яке здорожчання буде по будинку з бомбосховищем 5-10% чи більше?
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:13
airmax78 написав:
Симпатичная квартира. Грустно что так дешево выставляется.
Проблема квартир 200к+ в том, что за эти деньги можно купить в Европе неплохое жилье, в Канаде, в США. Только идиот будет сейчас выкладывать несколько кирпичей валюты пока висит угроза силового свержения власти в Киеве.
Вероятность, что в эти квартиры потом заселят офицеров ФСБ, росармии, колаборантов, вагнеровцев => 100%
Бесконечно энтузиазма защищать киевскую недвигу хлопцами из провинции не хватит. Год два и будет спад, как было в 2015-2016 годах, сопротивление на Донбассе сошло на нет и пришлось подписывать Мински.
Тот кто держит такие дорогие квартирки, он с вероятностью 98% их потеряют. Детям они не достанутся. Есть плодовитая орда, которая заместит русских уже в скором времени и все равно будет агрессивной. Они вылезли из своих аулов и придут заселяться в готовое. Много в 1910-х годах недвижимости детям досталось? Пришли большевики и всю элитную недвигу отжали. Богатым пришлось бежать на запад. Не укладывайтесь в другую киевскую недвигу. Мой вам совет. Орда варваров у ворот.
Востаннє редагувалось Zebra
в П'ят 29 лип, 2022 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:21
Zebra написав: airmax78 написав:
Симпатичная квартира. Грустно что так дешево выставляется.
Проблема квартир 200к+ в том, что за эти деньги можно купить в Европе неплохое жилье, в Канаде, в США. Только идиот будет сейчас выкладывать несколько кирпичей валюты пока висит угроза силового свержения власти в Киеве.
Согласен, если за ту хату кто-то предложит 100 тыс. надо бегом сливать и пить потом неделю до отключки от такого везения.
Кстати мне кажеться если квартира за 250 тыс. тут метро не обязательно.
Врядли хозяин и фрау будут ездить на метро.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:31
Zebra написав:
Не укладывайтесь в другую киевскую недвигу. Мой вам совет. Орда варваров у ворот.
Киевская недвига пережила окупацию фашистов, разрушение ссср, и рашистов переживет.
ЗЫ. Зибра, может тебе уже пора валить за поребрик?
Зрада, за зрадой, сцышся как новорожденное месячное дите.
Истеричка.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:53
Хомякоид написав:
Кстати мне кажеться если квартира за 250 тыс. тут метро не обязательно.
Врядли хозяин и фрау будут ездить на метро.
а
"20 минут до аэропорта Борисполь"
сильный аргумент, особенно сейчас?
за эти деньги лучше было купить дом, а не этот скворечник в сомнительном месте с безумной планировкой.
метро для покупателей квартир дороже 200 000 долларов, особый фетиш... я бы сказал тест на скудоумие.
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Slon_Nosov
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:00
beee написав: Damien написав:
Я щас вас расстрою, но у нас в договоре через пол года пересмотр цены в соответствие с курсом. Так что можете начинать петь хором или плясать вокруг костра. Зависть- непродуктивная эмоция.
Научите нас сдавать квартиры два раза выше рынка, вместо того чтобы подкалывать.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:05
Slon_Nosov написав: Хомякоид написав:
Кстати мне кажеться если квартира за 250 тыс. тут метро не обязательно.
Врядли хозяин и фрау будут ездить на метро.
а
"20 минут до аэропорта Борисполь"
сильный аргумент, особенно сейчас?
за эти деньги лучше было купить дом, а не этот скворечник в сомнительном месте с безумной планировкой.
метро для покупателей квартир дороже 200 000 долларов, особый фетиш... я бы сказал тест на скудоумие.
Якшо це скворечнік за 250 тис, то хто тоді покупці конур однокімнатних у тетрісі по 300 тис?
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