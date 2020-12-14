|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:16
xio13 написав: Slon_Nosov написав: Хомякоид написав:
Кстати мне кажеться если квартира за 250 тыс. тут метро не обязательно.
Врядли хозяин и фрау будут ездить на метро.
а
"20 минут до аэропорта Борисполь"
сильный аргумент, особенно сейчас?
за эти деньги лучше было купить дом, а не этот скворечник в сомнительном месте с безумной планировкой.
метро для покупателей квартир дороже 200 000 долларов, особый фетиш... я бы сказал тест на скудоумие.
Якшо це скворечнік за 250 тис, то хто тоді покупці конур однокімнатних у тетрісі по 300 тис?
якісь божевільні корупціонери. до речі, в тих домах тетрісу у лютому всі втекли, залишилось близько 8 квартир, особисто спілкувавсся. а накприклад, на оболоні у цей час стояли черги за зброєю...
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 2241
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 885 раз.
- Подякували: 667 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 29 лип, 2022 13:31
Хомякоид написав:
Согласен, если за ту хату кто-то предложит 100 тыс. надо бегом сливать и пить потом неделю до отключки от такого везения.
согласен если за Чабанчики предложат 10к слить и пить неделю???
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12757
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 868 раз.
- Подякували: 1406 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:03
Хомякоид написав:
Кстати мне кажеться если квартира за 250 тыс. тут метро не обязательно.
Врядли хозяин и фрау будут ездить на метро.
Метро - это трафик, а значит развязки, торговые центры и пр.
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1665
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 763 раз.
- Подякували: 791 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:05
_Mykola_ написав: Zebra написав:
Не укладывайтесь в другую киевскую недвигу. Мой вам совет. Орда варваров у ворот.
Киевская недвига пережила окупацию фашистов, разрушение ссср, и рашистов переживет.
ЗЫ. Зибра, может тебе уже пора валить за поребрик?
Зрада, за зрадой, сцышся как новорожденное месячное дите.
Истеричка.
Если вы о деньгах, то лучше быть трусливым параноиком, чем беззаботным оптимистом.
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1665
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 763 раз.
- Подякували: 791 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:11
beee написав:
..
Может это вы автор этих уток? Мошенничеством заниматься нехорошо.
та прости господи, мне из отеля стыдно шампуни одноразовые забирать, а вы о мошенничестве )))
я за шо купил.
А что ответили на вопрос - "с хера ли в объявлении 18К?", если не секрет?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6753
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 2002 раз.
- Подякували: 1821 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:20
барабашов написав: Унуноктий написав: Andrey2512 написав:
Это какой год?
Оранж весна 2017 а медовый осень 2019
Медовый тоже на котловане покупался?
Что то аренда либо в Оранже завышена(8000) на моменте что Оболонь совок легко за эти двести снять можно, либо первая сдача Медового всё-таки не 8000, а выше. Метраж и там, и там около 40ка?
Медовый осенью 2019 был почти готов
Оранж 8000 тяжело сдать было, но первая сдача.... нашлись молодые арендаторы с машинами....
Медовый наверное и за 9000 можно было бы снять потому что с первого просмотра ушли обе квартиры
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21697
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 574 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:23
UA написав: Унуноктий написав: UA написав:
Сколько стоили квартиры?
Сколько ремонт?
Есть ли финансовый смысл сдавать?
Ремонты вложился в 10000$ по курсу 28 грн. Покупал Оранж по 20000 а медовый кажется 34000
Ремонт по 10куе это с мебелью и техникой или только ремонт?
Это студии или полноценные 1к?
это с мебелью и техникой, мебель правда частично, потом приходилось докупать кому то зеркало в полный рост, кому то компьютерный столик и кресло, но это мелочи
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21697
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 574 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:31
Унуноктий написав:
..
это с мебелью и техникой, мебель правда частично, потом приходилось докупать кому то зеркало в полный рост, кому то компьютерный столик и кресло, но это мелочи
кухня с эпика и в ванной аквародос?
можете фотки скинуть?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6753
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 2002 раз.
- Подякували: 1821 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22804
|9823423
|
Вів 26 лип, 2022 07:42
rjkz
|
|1105
|4687267
|
|
|3
|3868
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|