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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:03
Хомякоид написав:
Кстати мне кажеться если квартира за 250 тыс. тут метро не обязательно.
Врядли хозяин и фрау будут ездить на метро.
Метро - это трафик, а значит развязки, торговые центры и пр.
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Richi
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:05
_Mykola_ написав: Zebra написав:
Не укладывайтесь в другую киевскую недвигу. Мой вам совет. Орда варваров у ворот.
Киевская недвига пережила окупацию фашистов, разрушение ссср, и рашистов переживет.
ЗЫ. Зибра, может тебе уже пора валить за поребрик?
Зрада, за зрадой, сцышся как новорожденное месячное дите.
Истеричка.
Если вы о деньгах, то лучше быть трусливым параноиком, чем беззаботным оптимистом.
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Richi
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:11
beee написав:
..
Может это вы автор этих уток? Мошенничеством заниматься нехорошо.
та прости господи, мне из отеля стыдно шампуни одноразовые забирать, а вы о мошенничестве )))
я за шо купил.
А что ответили на вопрос - "с хера ли в объявлении 18К?", если не секрет?
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:20
барабашов написав: Унуноктий написав: Andrey2512 написав:
Это какой год?
Оранж весна 2017 а медовый осень 2019
Медовый тоже на котловане покупался?
Что то аренда либо в Оранже завышена(8000) на моменте что Оболонь совок легко за эти двести снять можно, либо первая сдача Медового всё-таки не 8000, а выше. Метраж и там, и там около 40ка?
Медовый осенью 2019 был почти готов
Оранж 8000 тяжело сдать было, но первая сдача.... нашлись молодые арендаторы с машинами....
Медовый наверное и за 9000 можно было бы снять потому что с первого просмотра ушли обе квартиры
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Унуноктий
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:23
UA написав: Унуноктий написав: UA написав:
Сколько стоили квартиры?
Сколько ремонт?
Есть ли финансовый смысл сдавать?
Ремонты вложился в 10000$ по курсу 28 грн. Покупал Оранж по 20000 а медовый кажется 34000
Ремонт по 10куе это с мебелью и техникой или только ремонт?
Это студии или полноценные 1к?
это с мебелью и техникой, мебель правда частично, потом приходилось докупать кому то зеркало в полный рост, кому то компьютерный столик и кресло, но это мелочи
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Унуноктий
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:31
Унуноктий написав:
..
это с мебелью и техникой, мебель правда частично, потом приходилось докупать кому то зеркало в полный рост, кому то компьютерный столик и кресло, но это мелочи
кухня с эпика и в ванной аквародос?
можете фотки скинуть?
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:03
Richi написав:
Если вы о деньгах, то лучше быть трусливым параноиком, чем беззаботным оптимистом.
Я о поведении некоторых персонажей на всех ветках форума, нытики у которых все плохо, гипс снимают, клиент уходит...
С недвигой в Киеве, имхо лучше чем без нее, тем более когда в ней живешь...
Снимать на ЗУ, то что стоит в разы больше, а по комфорту в разы меньше... ну х/з на любителя. Сейчас Киев в тех же условиях безопасности что и Львов, даже меньше прилетает. Исключением может быть ближнее приграничье с Венгрией, но там ну очччень специфичные условия жизни. До недавнего времени Винница была безопасным местом.
Я к тому что в наших условиях надо трезво оценивать риски. Упадничество в стиле некоторых, это уже какая-то параноя и сдвиг по психике (как вариант ПТСР) требующая вмешательства профильного специалиста для ее коррекции.
Интересно, если таки откроют границу, как быстро некоторые уедут, и как потом быстро вернутся назад?
Уже есть база для сравнения, и как-то все чаще выходит так что те у кого есть что-то в Украине, и кто хорошо жил здесь, оценивает то что имеет там, хуже чем те кто тут был гол как сокол и не имел ничего, но позитив длится ровно до того момента, пока живет на пособие, а потом когда надо впахивать, то резко меняется отношение.
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_Mykola_
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:10
Что тема ремонтов под аренду заглохла.
Сколько сейчас отбивается средний ремонт?
20 или 30 лет?
Как лендлорды решают вопрос поломок бытовой техники и мебели?
Залоговая сумма хоть порчу коврика под входной дверью покрывает?
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UA
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:14
_Mykola_ написав: Richi написав:
Если вы о деньгах, то лучше быть трусливым параноиком, чем беззаботным оптимистом.
Я о поведении некоторых персонажей на всех ветках форума, нытики у которых все плохо, гипс снимают, клиент уходит...
С недвигой в Киеве, имхо лучше чем без нее, тем более когда в ней живешь...
Снимать на ЗУ, то что стоит в разы больше, а по комфорту в разы меньше... ну х/з на любителя. Сейчас Киев в тех же условиях безопасности что и Львов, даже меньше прилетает. Исключением может быть ближнее приграничье с Венгрией, но там ну очччень специфичные условия жизни. До недавнего времени Винница была безопасным местом.
Я к тому что в наших условиях надо трезво оценивать риски. Упадничество в стиле некоторых, это уже какая-то параноя и сдвиг по психике (как вариант ПТСР) требующая вмешательства профильного специалиста для ее коррекции.
Интересно, если таки откроют границу, как быстро некоторые уедут, и как потом быстро вернутся назад?
Уже есть база для сравнения, и как-то все чаще выходит так что те у кого есть что-то в Украине, и кто хорошо жил здесь, оценивает то что имеет там, хуже чем те кто тут был гол как сокол и не имел ничего, но позитив длится ровно до того момента, пока живет на пособие, а потом когда надо впахивать, то резко меняется отношение.
Так в Киеве с работой тоже не очень.
Посмотрите сколько безработных сидит по ресторанам.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:16
UA
ИМХО. Ремонтов под аренду, толком никто не делает, разве те кто не успел закончить, а так мелкая косметика в стиле приклеил оторванный край обоев, и все.
Текущий ремонт техники на аредующем, но то как договорились на берегу.
Ну не будет же арендодатель покупать лампочку чтобы заменить ее.
На момент заселения все работает, ок, так же и на момент выселения должно быть.
В текущих условиях, пока доживает раньше сделанное, а потом будет просто ухудшаться за те же деньги. К примеру кондиционер или бойлер станет премиум сегментом.
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_Mykola_
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