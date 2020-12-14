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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1013310134101351013610137>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:03

  Хомякоид написав: Кстати мне кажеться если квартира за 250 тыс. тут метро не обязательно.
Врядли хозяин и фрау будут ездить на метро.

Метро - это трафик, а значит развязки, торговые центры и пр.
Richi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:05

  _Mykola_ написав:
  Zebra написав:Не укладывайтесь в другую киевскую недвигу. Мой вам совет. Орда варваров у ворот.


Киевская недвига пережила окупацию фашистов, разрушение ссср, и рашистов переживет.

ЗЫ. Зибра, может тебе уже пора валить за поребрик?
Зрада, за зрадой, сцышся как новорожденное месячное дите.
Истеричка. :roll:

Если вы о деньгах, то лучше быть трусливым параноиком, чем беззаботным оптимистом.
Richi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:11

  beee написав:..
Может это вы автор этих уток? Мошенничеством заниматься нехорошо.

та прости господи, мне из отеля стыдно шампуни одноразовые забирать, а вы о мошенничестве )))
я за шо купил.
А что ответили на вопрос - "с хера ли в объявлении 18К?", если не секрет?
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:20

  барабашов написав:
  Унуноктий написав:
  Andrey2512 написав:
Это какой год?

Оранж весна 2017 а медовый осень 2019

Медовый тоже на котловане покупался?
Что то аренда либо в Оранже завышена(8000) на моменте что Оболонь совок легко за эти двести снять можно, либо первая сдача Медового всё-таки не 8000, а выше. Метраж и там, и там около 40ка?

Медовый осенью 2019 был почти готов
Оранж 8000 тяжело сдать было, но первая сдача.... нашлись молодые арендаторы с машинами....
Медовый наверное и за 9000 можно было бы снять потому что с первого просмотра ушли обе квартиры
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:23

  UA написав:
  Унуноктий написав:
  UA написав:Сколько стоили квартиры?
Сколько ремонт?
Есть ли финансовый смысл сдавать?

Ремонты вложился в 10000$ по курсу 28 грн. Покупал Оранж по 20000 а медовый кажется 34000

Ремонт по 10куе это с мебелью и техникой или только ремонт?
Это студии или полноценные 1к?

это с мебелью и техникой, мебель правда частично, потом приходилось докупать кому то зеркало в полный рост, кому то компьютерный столик и кресло, но это мелочи
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:31

  Унуноктий написав:..
это с мебелью и техникой, мебель правда частично, потом приходилось докупать кому то зеркало в полный рост, кому то компьютерный столик и кресло, но это мелочи

кухня с эпика и в ванной аквародос?
можете фотки скинуть?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:03

  Richi написав:Если вы о деньгах, то лучше быть трусливым параноиком, чем беззаботным оптимистом.

Я о поведении некоторых персонажей на всех ветках форума, нытики у которых все плохо, гипс снимают, клиент уходит... :lol:

С недвигой в Киеве, имхо лучше чем без нее, тем более когда в ней живешь...
Снимать на ЗУ, то что стоит в разы больше, а по комфорту в разы меньше... ну х/з на любителя. Сейчас Киев в тех же условиях безопасности что и Львов, даже меньше прилетает. Исключением может быть ближнее приграничье с Венгрией, но там ну очччень специфичные условия жизни. До недавнего времени Винница была безопасным местом.

Я к тому что в наших условиях надо трезво оценивать риски. Упадничество в стиле некоторых, это уже какая-то параноя и сдвиг по психике (как вариант ПТСР) требующая вмешательства профильного специалиста для ее коррекции.

Интересно, если таки откроют границу, как быстро некоторые уедут, и как потом быстро вернутся назад?
Уже есть база для сравнения, и как-то все чаще выходит так что те у кого есть что-то в Украине, и кто хорошо жил здесь, оценивает то что имеет там, хуже чем те кто тут был гол как сокол и не имел ничего, но позитив длится ровно до того момента, пока живет на пособие, а потом когда надо впахивать, то резко меняется отношение. ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:10

Что тема ремонтов под аренду заглохла.
Сколько сейчас отбивается средний ремонт?
20 или 30 лет?
Как лендлорды решают вопрос поломок бытовой техники и мебели?
Залоговая сумма хоть порчу коврика под входной дверью покрывает?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:14

  _Mykola_ написав:
  Richi написав:Если вы о деньгах, то лучше быть трусливым параноиком, чем беззаботным оптимистом.

Я о поведении некоторых персонажей на всех ветках форума, нытики у которых все плохо, гипс снимают, клиент уходит... :lol:

С недвигой в Киеве, имхо лучше чем без нее, тем более когда в ней живешь...
Снимать на ЗУ, то что стоит в разы больше, а по комфорту в разы меньше... ну х/з на любителя. Сейчас Киев в тех же условиях безопасности что и Львов, даже меньше прилетает. Исключением может быть ближнее приграничье с Венгрией, но там ну очччень специфичные условия жизни. До недавнего времени Винница была безопасным местом.

Я к тому что в наших условиях надо трезво оценивать риски. Упадничество в стиле некоторых, это уже какая-то параноя и сдвиг по психике (как вариант ПТСР) требующая вмешательства профильного специалиста для ее коррекции.

Интересно, если таки откроют границу, как быстро некоторые уедут, и как потом быстро вернутся назад?
Уже есть база для сравнения, и как-то все чаще выходит так что те у кого есть что-то в Украине, и кто хорошо жил здесь, оценивает то что имеет там, хуже чем те кто тут был гол как сокол и не имел ничего, но позитив длится ровно до того момента, пока живет на пособие, а потом когда надо впахивать, то резко меняется отношение. ;)

Так в Киеве с работой тоже не очень.
Посмотрите сколько безработных сидит по ресторанам.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:16

UA
ИМХО. Ремонтов под аренду, толком никто не делает, разве те кто не успел закончить, а так мелкая косметика в стиле приклеил оторванный край обоев, и все.
Текущий ремонт техники на аредующем, но то как договорились на берегу.
Ну не будет же арендодатель покупать лампочку чтобы заменить ее.
На момент заселения все работает, ок, так же и на момент выселения должно быть.

В текущих условиях, пока доживает раньше сделанное, а потом будет просто ухудшаться за те же деньги. К примеру кондиционер или бойлер станет премиум сегментом. :lol:
_Mykola_
 
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