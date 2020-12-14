Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:03

Richi написав: Если вы о деньгах, то лучше быть трусливым параноиком, чем беззаботным оптимистом. Если вы о деньгах, то лучше быть трусливым параноиком, чем беззаботным оптимистом.

Я о поведении некоторых персонажей на всех ветках форума, нытики у которых все плохо, гипс снимают, клиент уходит...С недвигой в Киеве, имхо лучше чем без нее, тем более когда в ней живешь...Снимать на ЗУ, то что стоит в разы больше, а по комфорту в разы меньше... ну х/з на любителя. Сейчас Киев в тех же условиях безопасности что и Львов, даже меньше прилетает. Исключением может быть ближнее приграничье с Венгрией, но там ну очччень специфичные условия жизни. До недавнего времени Винница была безопасным местом.Я к тому что в наших условиях надо трезво оценивать риски. Упадничество в стиле некоторых, это уже какая-то параноя и сдвиг по психике (как вариант ПТСР) требующая вмешательства профильного специалиста для ее коррекции.Интересно, если таки откроют границу, как быстро некоторые уедут, и как потом быстро вернутся назад?Уже есть база для сравнения, и как-то все чаще выходит так что те у кого есть что-то в Украине, и кто хорошо жил здесь, оценивает то что имеет там, хуже чем те кто тут был гол как сокол и не имел ничего, но позитив длится ровно до того момента, пока живет на пособие, а потом когда надо впахивать, то резко меняется отношение.