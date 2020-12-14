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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:22
Richi написав: Хомякоид написав:
Кстати мне кажеться если квартира за 250 тыс. тут метро не обязательно.
Врядли хозяин и фрау будут ездить на метро.
Метро - это трафик, а значит развязки, торговые центры и пр.
Подскажите, какие развязки и торговые центры на красном хуторе ?
Если есть машина то до торгового центра не проблема доехать.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в П'ят 29 лип, 2022 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:27
https://news.finance.ua/ua/vr-maye-nami ... chas-viyny
Будуть изымать недвигу в центре.
Приготовиться пуповым новостроям, особенно там где никто не живет.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:28
Хомякоид написав:
https://news.finance.ua/ua/vr-maye-namir-dozvolyty-prymusove-vyluchennya-mayna-pid-chas-viyny
Будуть изымать недвигу в центре.
Приготовиться пуповым новостроям, особенно там где никто не живет.
А если ВНИМАТЕЛЬНО прочитать не ТОЛЬКО заголовок?
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_Mykola_
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:32
_Mykola_ написав: Хомякоид написав:
https://news.finance.ua/ua/vr-maye-namir-dozvolyty-prymusove-vyluchennya-mayna-pid-chas-viyny
Будуть изымать недвигу в центре.
Приготовиться пуповым новостроям, особенно там где никто не живет.
А если ВНИМАТЕЛЬНО прочитать не ТОЛЬКО заголовок?
Для "діяльности оборонно-промислового комплексу".
Заселение руководства в жилье это "діяльность оборонно-промисловго комплекса" ?
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Хомякоид
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:40
Хомякоид написав: _Mykola_ написав: Хомякоид написав:
https://news.finance.ua/ua/vr-maye-namir-dozvolyty-prymusove-vyluchennya-mayna-pid-chas-viyny
Будуть изымать недвигу в центре.
Приготовиться пуповым новостроям, особенно там где никто не живет.
А если ВНИМАТЕЛЬНО прочитать не ТОЛЬКО заголовок?
Для "діяльности оборонно-промислового комплексу".
Заселение руководства в жилье это "діяльность оборонно-промисловго комплекса" ?
У меня на днях камера дрон напротив балкона засекла. Блин, ну почему я не повесил шторы?! Какая разница уже какого они были бы цвета или фактуры - главное чтобы закрывали квартиру от посторонних глаз.
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airmax78
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:43
Игорь Алексеевич написав:
Вчера читаю, что хотят возобновить ипотечное кредитование. Кто на передовой проц. ставка 0% на 20 лет. Ловушка, т.к. народ подумает ежемес. по 100тыс. получаем и платить только тело. Но 100тыс - это пока война, а потом....??? многие встрянут конкретно, т.к. они не проходили финанс. подготовку, а только наслушаются банковских менен. про райскую жизнь при ипотеке и своём жилье на шару.((
Дурниці вже починаючи з того, що 100к це з надбавками тільки за час перебування на 0, але аж ніяк не постійний оклад
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:44
airmax78 написав:
У меня на днях камера дрон напротив балкона засекла. Блин, ну почему я не повесил шторы?! Какая разница уже какого они были бы цвета или фактуры - главное чтобы закрывали квартиру от посторонних глаз.
Осматривает где нет жильцов.
Ждите, придут скоро новые хозяева из "оборонно-промисловго комплекса"
Все для фронты, все для победы.
У меня как раз родственник ездит из служебной квартиры с Ворзеля.
С ЯГ будет сподручнее
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Хомякоид
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:53
Хомякоид написав: airmax78 написав:
У меня на днях камера дрон напротив балкона засекла. Блин, ну почему я не повесил шторы?! Какая разница уже какого они были бы цвета или фактуры - главное чтобы закрывали квартиру от посторонних глаз.
Осматривает где нет жильцов.
Ждите, придут скоро новые хозяева из "оборонно-промисловго комплекса"
Все для фронты, все для победы.
У меня как раз родственник ездит из служебной квартиры с Ворзеля.
С ЯГ будет сподручнее
Он чистоплотный? С техникой дружит?
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airmax78
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:01
Хомякоид написав: airmax78 написав:
У меня на днях камера дрон напротив балкона засекла. Блин, ну почему я не повесил шторы?! Какая разница уже какого они были бы цвета или фактуры - главное чтобы закрывали квартиру от посторонних глаз.
Осматривает где нет жильцов.
Ждите, придут скоро новые хозяева из "оборонно-промисловго комплекса"
Все для фронты, все для победы.
У меня как раз родственник ездит из служебной квартиры с Ворзеля.
С ЯГ будет сподручнее
сначала отключатся камеры
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:03
airmax78 написав: Хомякоид написав: airmax78 написав:
У меня на днях камера дрон напротив балкона засекла. Блин, ну почему я не повесил шторы?! Какая разница уже какого они были бы цвета или фактуры - главное чтобы закрывали квартиру от посторонних глаз.
Осматривает где нет жильцов.
Ждите, придут скоро новые хозяева из "оборонно-промисловго комплекса"
Все для фронты, все для победы.
У меня как раз родственник ездит из служебной квартиры с Ворзеля.
С ЯГ будет сподручнее
Он чистоплотный? С техникой дружит?
Сказал что гарантирует сохранность всех плинтусов скрытого монтажа.
Готов за комуналь заселиться.
Биография почти как у святого Бонифация.
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Хомякоид
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