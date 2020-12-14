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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10134101351013610137>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:22

  Richi написав:
  Хомякоид написав: Кстати мне кажеться если квартира за 250 тыс. тут метро не обязательно.
Врядли хозяин и фрау будут ездить на метро.

Метро - это трафик, а значит развязки, торговые центры и пр.


Подскажите, какие развязки и торговые центры на красном хуторе ?

Если есть машина то до торгового центра не проблема доехать.
Востаннє редагувалось Хомякоид в П'ят 29 лип, 2022 15:28, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://news.finance.ua/ua/vr-maye-nami ... chas-viyny

Будуть изымать недвигу в центре.
Приготовиться пуповым новостроям, особенно там где никто не живет.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:28

  Хомякоид написав:https://news.finance.ua/ua/vr-maye-namir-dozvolyty-prymusove-vyluchennya-mayna-pid-chas-viyny

Будуть изымать недвигу в центре.
Приготовиться пуповым новостроям, особенно там где никто не живет.

А если ВНИМАТЕЛЬНО прочитать не ТОЛЬКО заголовок?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:32

  _Mykola_ написав:
  Хомякоид написав:https://news.finance.ua/ua/vr-maye-namir-dozvolyty-prymusove-vyluchennya-mayna-pid-chas-viyny

Будуть изымать недвигу в центре.
Приготовиться пуповым новостроям, особенно там где никто не живет.

А если ВНИМАТЕЛЬНО прочитать не ТОЛЬКО заголовок?


Для "діяльности оборонно-промислового комплексу".
Заселение руководства в жилье это "діяльность оборонно-промисловго комплекса" ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:40

  Хомякоид написав:
  _Mykola_ написав:
  Хомякоид написав:https://news.finance.ua/ua/vr-maye-namir-dozvolyty-prymusove-vyluchennya-mayna-pid-chas-viyny

Будуть изымать недвигу в центре.
Приготовиться пуповым новостроям, особенно там где никто не живет.

А если ВНИМАТЕЛЬНО прочитать не ТОЛЬКО заголовок?


Для "діяльности оборонно-промислового комплексу".
Заселение руководства в жилье это "діяльность оборонно-промисловго комплекса" ?

У меня на днях камера дрон напротив балкона засекла. Блин, ну почему я не повесил шторы?! Какая разница уже какого они были бы цвета или фактуры - главное чтобы закрывали квартиру от посторонних глаз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:43

  Игорь Алексеевич написав:Вчера читаю, что хотят возобновить ипотечное кредитование. Кто на передовой проц. ставка 0% на 20 лет. Ловушка, т.к. народ подумает ежемес. по 100тыс. получаем и платить только тело. Но 100тыс - это пока война, а потом....??? многие встрянут конкретно, т.к. они не проходили финанс. подготовку, а только наслушаются банковских менен. про райскую жизнь при ипотеке и своём жилье на шару.((

Дурниці вже починаючи з того, що 100к це з надбавками тільки за час перебування на 0, але аж ніяк не постійний оклад
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:44

  airmax78 написав:У меня на днях камера дрон напротив балкона засекла. Блин, ну почему я не повесил шторы?! Какая разница уже какого они были бы цвета или фактуры - главное чтобы закрывали квартиру от посторонних глаз.


Осматривает где нет жильцов.
Ждите, придут скоро новые хозяева из "оборонно-промисловго комплекса"
Все для фронты, все для победы. :lol:

У меня как раз родственник ездит из служебной квартиры с Ворзеля.
С ЯГ будет сподручнее :lol:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:53

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:У меня на днях камера дрон напротив балкона засекла. Блин, ну почему я не повесил шторы?! Какая разница уже какого они были бы цвета или фактуры - главное чтобы закрывали квартиру от посторонних глаз.


Осматривает где нет жильцов.
Ждите, придут скоро новые хозяева из "оборонно-промисловго комплекса"
Все для фронты, все для победы. :lol:

У меня как раз родственник ездит из служебной квартиры с Ворзеля.
С ЯГ будет сподручнее :lol:

Он чистоплотный? С техникой дружит?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:01

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:У меня на днях камера дрон напротив балкона засекла. Блин, ну почему я не повесил шторы?! Какая разница уже какого они были бы цвета или фактуры - главное чтобы закрывали квартиру от посторонних глаз.


Осматривает где нет жильцов.
Ждите, придут скоро новые хозяева из "оборонно-промисловго комплекса"
Все для фронты, все для победы. :lol:

У меня как раз родственник ездит из служебной квартиры с Ворзеля.
С ЯГ будет сподручнее :lol:

сначала отключатся камеры 8)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:03

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:У меня на днях камера дрон напротив балкона засекла. Блин, ну почему я не повесил шторы?! Какая разница уже какого они были бы цвета или фактуры - главное чтобы закрывали квартиру от посторонних глаз.


Осматривает где нет жильцов.
Ждите, придут скоро новые хозяева из "оборонно-промисловго комплекса"
Все для фронты, все для победы. :lol:

У меня как раз родственник ездит из служебной квартиры с Ворзеля.
С ЯГ будет сподручнее :lol:

Он чистоплотный? С техникой дружит?


Сказал что гарантирует сохранность всех плинтусов скрытого монтажа.
Готов за комуналь заселиться.
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Хомякоид
 
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