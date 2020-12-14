Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:19

_Mykola_ написав: Сейчас Киев в тех же условиях безопасности что и Львов, даже меньше прилетает. Сейчас Киев в тех же условиях безопасности что и Львов, даже меньше прилетает.

Да что вы, правда? Даже меньше прилетает? Кличко фото помню как сейчас, на Лукьяновке с потерянным видом после прилёта, а это на минуточку рядом с центром и месяц тому всего лишь.И когда это во Львове такие прилёты разрушительные по жилым домам были ? А то что город Киев на 6 месте месте в Украине по количеству сирен не смущает? А Львов на 20м и порой неделями тихо, а в Киеве не дня без гудка. Вот так взял человек, ляпнул что попало и даже выводы сделал, что снимать в Киеве выгоднее и квартиры лучше. Только народ чего-то в столицу не ломится, кроме как на ПОХ по 46 000 снимать шедевры со скрытыми плинтусами. Из-за них ( модных плинтусов в Тетрисе)я так понимаю и война вообще началась)